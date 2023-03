Diretta/ Cesena Olbia, streaming video tv: sardi, trasferta difficile (Serie C)

DIRETTA CESENA OLBIA: OBIETTIVI DIVERSI!

La diretta di Cesena Olbia, sfida in programma domenica 26 marzo alle ore 14:30, vede due squadre con obiettivi diversi. I bianconeri sono terzi in classifica con 66 punti e una situazione tranquillissima con l’unico obiettivo di provare a rimontare le sei lunghezze sulla Reggiana capolista, altrimenti l’importante sarà avere una buona posizione per i playoff. L’Olbia invece dovrà pensare a salvarsi, facendo tesoro dei due punti in più rispetto alla Vis Pesaro sedicesima. I sardi hanno avuto un ottimo periodo recente con una sola sconfitta nelle ultime cinque, ben tre vittorie e il recente pareggio maturato in casa contro la Carrarese quarta in classifica.

I bianconeri sono quarti in classifica per le partite in casa con nove vittorie in sedici partite per un totale di 31 punti, dietro solo a Reggiana e al duo Entella-Carrarese. L’ultima sconfitta del Cesena in casa è proprio quella contro la capolista granata per 2-1. L’Olbia sta passando un ottimo periodo lontano dalla Sardegna con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque trasferte, collezionando 19 punti in 16 gare fin qui.

CESENA OLBIA VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Cesena Olbia sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Cesena Olbia è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

CESENA OLBIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cesena Olbia vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-4-1-2. In porta Tozzo, in difesa ci saranno Prestia a destra, Silvestri braccetto mancino e Ciofi al centro. Mercadante e Adamo saranno gli esterni mentre De Rose e Brambilla nella zona nevralgica del campo. Bumbu agirà alle spalle di Corazza-Shpendi.

I sardi rispondono col 3-4-2-1 invece con Sposito tra i pali. Pacchetto arretrato composto da La Rosa, Bellondi e Emerson. A centrocampo Dessena e Zanchetta agiranno al centro con Arbodela e Sperotto larghi. Biancu e Ragatzu i due trequartisti alle spalle di Nanni.











