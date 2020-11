Diretta/ Cesena Padova (Serie C) streaming video tv: biancoscudati in vetta

DIRETTA CESENA PADOVA: SFIDA DURA PER LA CAPOLISTA

Cesena Padova, lunedì 2 novembre 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Breda, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie C, un vero e proprio big match da due piazze molto importanti e che vede i biancoscudati guardare tutti dall’alto in basso in classifica. Il Padova infatti in campionato è reduce da una vittoria in un altro scontro al vertice, contro il Sudtirol battuto 2-0 allo stadio Euganeo e raggiunto al primo posto in classifica a quota 14 punti. Il Padova ha fatto anche sudare la Fiorentina in Coppa Italia mercoledì scorso, pur perdendo 2-1 allo stadio Franchi, e ora proverà a confermarsi in casa di un Cesena che dopo due vittorie consecutive ha dovuto invece frenare la sua rincorsa alla vetta, perdendo in casa di un Carpi sempre imprevedibile, ma comunque tecnicamente molto quotato in questo campionato. La classifica del girone B è comunque molto corta e pur essendo al momento il Cesena dodicesimo, sono solo 4 i punti che separano in graduatoria le due compagini.

DIRETTA CESENA PADOVA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Padova sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PADOVA

Le probabili formazioni di Cesena Padova, sfida che andrà in scena presso lo stadio Manuzzi di Cesena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico William Viali con un 4-3-3: Nardi, Ricci, Gonnelli, Ciofi, Favale; Petermann, Ardizzone, Collocolo; Koffi, Bortolussi, Russini.Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Mandorlini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Saber; Jelenic, Nicastro, Bifulco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Cesena e Padova queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA