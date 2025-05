DIRETTA CESENA PALERMO, BIANCONERI A CACCIA DEI PLAYOFF

Comincia domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00 la diretta Cesena Palermo. Presso lo Stadio Dino Manuzzi i romagnoli si devono far perdonare l’occasione mancata in settimana per ritagliarsi un piazzamento in zona playoff, essendo stati sconfitti nettamente in trasferta dal Mantova. I bianconeri non hanno saputo approfittare dei contemporanei KO patiti pure da Bari e Modena per scalzare i Galletti dall’ottavo posto della graduatoria, rimanendo così in decima posizione.

Davanti a loro ci saranno i rosanero, sesti con i loro quarantotto punti al pari e davanti al Catanzaro. I siciliani sono stati a loro volta battuti dal Sudtirol tra le mura amiche nell’infrasettimanale, lasciando prendere il largo alla Juve Stabia, ora a più cinque. Gli uomini di Dionisi devono acquisire al più presto la certezza aritmetica di disputare i playoff e ritrovare la vittoria per non rischiare di rimanere fuori dalla lotta per la promozione in queste tre giornate rimanenti.

DIRETTA CESENA PALERMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ imperativo essere iscritti a DAZN se si ha voglia di vedere la diretta Cesena Palermo senza acquistare un biglietto per lo Stadio Manuzzi. Gli abbonati potranno seguire la sfida in modalità streaming dal sito o dall’applicazione ufficiali della piattaforma.

DIRETTA CESENA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Cesena Palermo il tecnico di casa Mignani dovrebbe ancora una volta confermare il modulo 3-5-2 con Klinsmann, Piacentini, Prestia, Mangraviti, Adamo, Francesconi, Saric, Bastoni, Donnarumma, Antonucci e Shpendi. Il 3-4-2-1 con Audero, Lund, Baniya, Gomes, Di Mariano, Segre, Brunori, Pohjanpalo, Magnani, Blin e Ceccaroni sarà invece riproposto anche da mister Dionisi sebbene tutte e due le formazioni siano finite KO in questo modo nel turno giocato in settimana.

DIRETTA CESENA PALERMO, LE QUOTE

I padroni di casa potranno contare sul fattore campo e sono la squadra che ha più da perdere in questo turno rispetto alla formazione ospite come testimoniano anche le quote offerte dai bookmakers per il pronostico della diretta Cesena Palermo. Secondo Sisal, per esempio, il successo dei bianconeri non andrebbe pagato oltre il 2.40 mentre la vittoria dei rosanero è invece quotata a 2.90. L’azzardo potrebbe essere infine rappresentato dal puntare sul pareggio, con il segno x fissato a 3.10.