Prendiamo la lavagna prima del fischio iniziale della diretta di Cesena Palermo, i tre punti in palio ingolosiscono le due realtà, ma quali delle due avrà davvero la meglio? Scopriamolo nel nostro angolo delle statistiche. Il Cesena arriva con numeri da squadra dominante: 15 tiri di media, xG di 1,9, e soprattutto una difesa tra le più solide con appena 0,8 reti subite a partita. La squadra romagnola sfrutta molto i piazzati, con oltre 6 corner guadagnati di media.
Il Palermo, però, non è da meno sul fronte offensivo: possesso palla al 55%, 14 tiri tentati e xG simile a quello del Cesena (1,8), ma con una percentuale realizzativa più alta, visto che quasi il 46% dei tentativi finisce nello specchio. In difesa i rosanero sono più vulnerabili (1,3 gol subiti), ma hanno maggiore capacità di ribaltare le gare anche in trasferta. La sfida si preannuncia spettacolare, con due squadre votate all’attacco e numeri da prime della classe. Adesso via al commento live della diretta di Cesena Palermo, manca pochissimo al fischio iniziale! (agg. Gianmarco Mannara)
Diretta Cesena Palermo streaming video, dove vedere la partita
La diretta Cesena Palermo si giocherà nel pomeriggio, più precisamente alle 15.00 e da quell’ora potrà essere seguita in contemporanea anche sulle proprie televisioni e dispositivi mobili grazie agli abbonamenti a Dazn, per uno tra i piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, o LAB Channel, canale presente su Amazon Prime Video o OneFootball, in entrambi i casi quindi bisognerà sfruttare lo streaming.
Bianconeri vogliono la terza vittoria consecutiva
Il big match della quinta giornata di Serie B è la diretta Cesena Palermo che si giocherà all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi e che metterà di fronte due delle squadre che stanno guidando la classifica dopo queste prime giornate, i bianconeri quest’anno hanno approcciato con l’idea di raggiungere i playoff, come fatto nella stagione passata, ma di riuscire a raggiungere il secondo turno ma ora stanno superando queste aspettative visto che grazie alla vittoria 1-2 in casa del Venezia hanno raggiunto il terzo posto in classifica.
Per i rosanero invece le premesse estive sono sempre sembrate quelle di riuscire a tornare in Serie A dopo diversi anni e farlo in maniera diretta, possibilmente vincendo anche il campionato, dopo il trionfo 2-0 contro il Bari sono al secondo posto ma a pari punti con la capolista e quella appena sotto.
Cesena Palermo, probabili formazioni
Nessuna delle due squadre ha subito infortuni o squalifiche nell’ultima giornata per questo nella diretta Cesena Palermo vedremo in campo i migliori giocatori a disposizione dei due tecnici, gli stessi scelti nella giornata precedente, Michele Magnani quindi metterà in campo il solito 3-4-2-1 con Klinsman in porta, Ciofi, Zaro e Mangraviti in difesa, Adamo, Castagnetti, Francesconi e Celia a centrocampo, Blesa e Berti sulla trequarti e Shpendi in attacco.
Anche Filippo Inzaghi proporrà il 3-4-2-1 in cui però giocheranno Joronen tra i pali, Ceccaroni, Bani e Pierozzi come trio di difesa, Augello e Gyasi sulle fasce con Ranocchia e Segre a completare il reparto, Pohjanpalo unica punta supportato da Brunori e Palumbo alle sua spalle.
Cesena Palermo, quote e pronostico finale
Per la diretta Cesena Palermo non è facile trovare la squadra che potrebbe più facilmente uscire dalla sfida con i tre punti, per questo ci faremo aiutare da bet365 che invece sembra avere le idee chiare, è la vittoria rosanero il risultato visto come più probabile e quindi con la quota più bassa pari a 2.65. Non troppo diverso è però il valore fissato per la vittoria bianconera che infatti è 2.75, il più difficile invece potrebbe essere il pareggio, dato a 3.00, in quanto non sarebbe troppo utile ad entrambe le squadre che vogliono vincere per cercare di continuare la scalata verso la vetta.