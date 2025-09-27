Presentazione della diretta Cesena Palermo, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA CESENA PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo la lavagna prima del fischio iniziale della diretta di Cesena Palermo, i tre punti in palio ingolosiscono le due realtà, ma quali delle due avrà davvero la meglio? Scopriamolo nel nostro angolo delle statistiche. Il Cesena arriva con numeri da squadra dominante: 15 tiri di media, xG di 1,9, e soprattutto una difesa tra le più solide con appena 0,8 reti subite a partita. La squadra romagnola sfrutta molto i piazzati, con oltre 6 corner guadagnati di media.

DIRETTA/ Avellino Entella (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 27 settembre 2025)

Il Palermo, però, non è da meno sul fronte offensivo: possesso palla al 55%, 14 tiri tentati e xG simile a quello del Cesena (1,8), ma con una percentuale realizzativa più alta, visto che quasi il 46% dei tentativi finisce nello specchio. In difesa i rosanero sono più vulnerabili (1,3 gol subiti), ma hanno maggiore capacità di ribaltare le gare anche in trasferta. La sfida si preannuncia spettacolare, con due squadre votate all’attacco e numeri da prime della classe. Adesso via al commento live della diretta di Cesena Palermo, manca pochissimo al fischio iniziale! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Cesena Napoli Primavera (risultato finale 3-0): è un trionfo romagnolo! (27 settembre 2025)

Diretta Cesena Palermo streaming video, dove vedere la partita

La diretta Cesena Palermo si giocherà nel pomeriggio, più precisamente alle 15.00 e da quell’ora potrà essere seguita in contemporanea anche sulle proprie televisioni e dispositivi mobili grazie agli abbonamenti a Dazn, per uno tra i piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, o LAB Channel, canale presente su Amazon Prime Video o OneFootball, in entrambi i casi quindi bisognerà sfruttare lo streaming.

Bianconeri vogliono la terza vittoria consecutiva

Il big match della quinta giornata di Serie B è la diretta Cesena Palermo che si giocherà all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi e che metterà di fronte due delle squadre che stanno guidando la classifica dopo queste prime giornate, i bianconeri quest’anno hanno approcciato con l’idea di raggiungere i playoff, come fatto nella stagione passata, ma di riuscire a raggiungere il secondo turno ma ora stanno superando queste aspettative visto che grazie alla vittoria 1-2 in casa del Venezia hanno raggiunto il terzo posto in classifica.

Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 5^ giornata (27-28 settembre 2025)

Per i rosanero invece le premesse estive sono sempre sembrate quelle di riuscire a tornare in Serie A dopo diversi anni e farlo in maniera diretta, possibilmente vincendo anche il campionato, dopo il trionfo 2-0 contro il Bari sono al secondo posto ma a pari punti con la capolista e quella appena sotto.

Cesena Palermo, probabili formazioni

Nessuna delle due squadre ha subito infortuni o squalifiche nell’ultima giornata per questo nella diretta Cesena Palermo vedremo in campo i migliori giocatori a disposizione dei due tecnici, gli stessi scelti nella giornata precedente, Michele Magnani quindi metterà in campo il solito 3-4-2-1 con Klinsman in porta, Ciofi, Zaro e Mangraviti in difesa, Adamo, Castagnetti, Francesconi e Celia a centrocampo, Blesa e Berti sulla trequarti e Shpendi in attacco.

Anche Filippo Inzaghi proporrà il 3-4-2-1 in cui però giocheranno Joronen tra i pali, Ceccaroni, Bani e Pierozzi come trio di difesa, Augello e Gyasi sulle fasce con Ranocchia e Segre a completare il reparto, Pohjanpalo unica punta supportato da Brunori e Palumbo alle sua spalle.

Cesena Palermo, quote e pronostico finale

Per la diretta Cesena Palermo non è facile trovare la squadra che potrebbe più facilmente uscire dalla sfida con i tre punti, per questo ci faremo aiutare da bet365 che invece sembra avere le idee chiare, è la vittoria rosanero il risultato visto come più probabile e quindi con la quota più bassa pari a 2.65. Non troppo diverso è però il valore fissato per la vittoria bianconera che infatti è 2.75, il più difficile invece potrebbe essere il pareggio, dato a 3.00, in quanto non sarebbe troppo utile ad entrambe le squadre che vogliono vincere per cercare di continuare la scalata verso la vetta.