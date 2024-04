Diretta/ Cesena Perugia (risultato 0-0) streaming video tv: il big match prende il via! (28 aprile 2024)

DIRETTA CESENA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Cesena Perugia vede scendere in campo la capolista contro la quarta della classe. Cesena che ha già raggiunto con ampio merito la promozione in serie B alla luce dei suoi 93 punti collezionati in campionato. Dando un’occhiata ai gol fatti e subiti in questo campionato, il Cesena si ritrova in prima posizione in entrambe le classifiche con 78 reti realizzate e 19 prese. Cesena che può vantare anche la presenza del capocannoniere di questo girone: il giovanissimo Shpendi.

Il fratello gemello di Stiven, ha realizzato 20 reti ma attenzione a Claudio Morra distante appena una marcatura. Perugia che pensa già ai play off per l’ultimo posto disponibile in serie B. La squadra in maglia rossa è già sicura del quarto posto e qualsiasi risultato quest’oggi non cambierebbe nulla in ottica play off. Possibile turnover per il Perugia per provare qualche schema e giocata inaspettata in vista dell’impegno più importante. (Marco Genduso)

CESENA PERUGIA DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta della partita tra Cesena e Perugia, il procedimento rimane lo stesso che ci ha accompagnato per tutta la stagione agonistica. Come per tutti gli incontri del campionato di Serie C, la sfida sarà trasmessa sui canali di Sky, accessibili tramite Sky Sport sul satellite. In alternativa, è possibile optare per lo streaming via internet utilizzando l’applicazione Sky Go.

CESENA PERUGIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Cesena Perugia è una sfida che si svolge nel corso degli anni in tutte le categorie del calcio italiano tornando indietro nel tempo infatti anche in Serie A le due formazioni si sono già affrontate. Anche se sono sfide risalenti agli anni settanta. Nel computo totale sono 18 le partite giocate prima di questa, considerando tutte le competizioni, e il bilancio sorride alla formazione bianconera con sette vittorie, mentre sono sei i pareggi e le restanti sfide sono delle vittorie della squadra umbra.

Considerando solo la Serie C invece, il Perugia non ha mai vinto contro il Cesena dove infatti ha collezionato due pareggi e quattro sconfitte, l’ultima delle quali è stata una vittoria secca per 3-0 del Cesena con la doppietta di Hralech che fece saltare i tifosi venuti fino a Perugia. Detto ciò, andiamo ad analizzare le statistiche della diretta di Cesena Perugia prima che si scenda in campo, cerchiamo il più possibile di immergerci in questa sfida che a molto da dimostrare. (agg. Gianmarco Mannara)

CESENA PERUGIA: ROMAGNOLI FAVORITI!

La diretta Cesena Perugia vedrà chiudere i romagnoli, squadra regina del girone B, il cammino nella regular season di fronte al loro pubblico. Il Cesena ha letteralmente dominato il raggruppamento con un incredibile totale di 93 punti accumulati in trentasette partite. Questo straordinario rendimento ha garantito alla squadra emiliana la promozione diretta in Serie B. Dopo il pareggio ottenuto contro la Torres, seconda in classifica, il Cesena punta a concludere il campionato con un’altra vittoria, consolidando così ulteriormente la propria superiorità.

Al contrario, il Perugia, attualmente al quarto posto con 63 punti, ha già garantito la sua partecipazione ai play off di Serie C. Nonostante le recenti prestazioni non proprio brillanti, la squadra guidata da mister Formisano dovrà cercare di ritrovare la forma migliore prima dell’inizio degli spareggi promozione. Dopo il pareggio contro l’Arezzo, il “Grifo” cercherà di porre fine all’imbattibilità casalinga stagionale del Cesena (15 vittorie e 2 pareggi).

CESENA PERUGIA PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Cesena Perugia offre il seguente quadro delle probabili formazioni, tenendo a riferimento le scelte dei due tecnici relativi alle ultime partite di campionato. Il Cesena di Domenico Toscano saluterà il suo pubblico dopo una regular season formidabile e il ritorno in Serie B schierando un 3-4-1-2 con Pisseri tra i pali e come difensori titolari Pieraccini, Prestia e Silvestri. Adamo sarà l’esterno di fascia destra, Chiarello e Francesconi i centrali di centrocampo e Donnarumma l’esterno di fascia sinistra; sul fronte offensivo Berti si muoverà da trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da Shpendi e Kargbo. In casa Perugia il mister Alessandro Formisano partirà con una difesa a tre con Mezzoni, Angella e Vulikic schierati dal 1′ davanti al portiere Adamonis. Quindi Paz, Iannoni, Torrasi e Bozzolan saranno schierati nella linea a quattro di centrocampo, mentre Ricci, Vasquez e Lisi saranno titolari nel tridente offensivo.

CESENA PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Anche per questa partita, gli appassionati avranno l’opportunità di scommettere sull’esito finale dell’incontro della diretta Cesena Perugia. Secondo l’agenzia Snai, la quota per puntare sulla vittoria del Cesena è fissata a 1.35, mentre per il pareggio è di 4.25. Per quanto riguarda la vittoria esterna del Perugia al “Manuzzi”, la quota proposta moltiplica di 7.25 volte la posta scommessa.











