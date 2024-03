DIRETTA/ Cesena Pescara video streaming tv: come sono andate le ultime sfide? (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA CESENA PESCARA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Cesena Pescara pone di fronte due formazioni che tra il 2017 e il 2023 si sono ritrovate ad una contro l’altra in ben 5 circostanze. Successo Cesena con il risultato di 4-2 nel campionato di serie B giocato l’otto dicembre 2017. Dopo ben sei gol nella gara di andata, due formazioni si dividono la posta in palio nel turno di ritorno con un blando 0-0. A distanza di tre anni le due formazioni tornano affrontarsi nel campo di serie C.

Vittoria Cesena grazie all’autogol sfortunato da parte del difensore belga Nzita. Successo azzurro il 15 Marzo 2021 con la rete decisiva da parte dell’esperto calciatore Drudi. L’ultima sfida giocata in ordine cronologico tra queste due formazioni, risulta essere quella della gara di andata di questo campionato. Vittoria per il Cesena grazie alla rete decisiva realizzata nel primo tempo dall’albanese Shpendi, in uno dei suoi 20 gol di questo campionato. (Marco Genduso)

CESENA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Cesena Pescara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Pescara e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Cesena Pescara, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Primo match point per la capolista che a cinque giornate dalla fine comanda il girone B con 11 punti di vantaggio sulla Torres seconda. Romagnoli reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima in casa della Lucchese, e con un nuovo successo e una mancata vittoria dei sardi a Gubbio la B sarebbe matematica.

Dall’altra parte il Pescara è riuscito a scuotersi da un momento molto difficile tornando alla vittoria nel match contro il Pontedera. L’arrivo del terzo tecnico stagionale dopo Zdenek Zeman e Giovanni Bucaro, ovvero Emmanuel Cascione, sembra aver apportato una scossa con gli abruzzesi chiamati a chiudere nel miglior modo possibile la regular season per cercare un piazzamento il più vantaggioso possibile in chiave play off.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Pescara, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Silvestri, Prestia, Piacentini; Adamo, Varone, Francesconi, David; Berti, Shpendi, Ogunseye. Risponderà il Pescara allenato da Emmanuel Cascione con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani; Aloi, Dagasso, Franchini; Merola, Cuppone, A. Cangiano.

CESENA PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Pescara ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











