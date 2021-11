Diretta Cesena Pescara/ Streaming video Rai: posticipo di lusso (Serie C)

DIRETTA CESENA PESCARA: GRANDE SFIDA!

Cesena Pescara, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 8 novembre 2021, si gioca presso l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi come posticipo della tredicesima giornata di Serie C nel girone B e sarà una sfida di lusso tra due società di grande tradizione. L’attualità ci dice però che la diretta di Cesena Pescara sarà importante anche per esigenze di classifica, infatti i padroni di casa romagnoli con 25 punti sono in piena lotta per la promozione diretta garantita solo dal primo posto a fine campionato, mentre gli ospiti abruzzesi con 20 punti sono comunque saldi in zona playoff e vogliono capire fino a che punto potranno spingersi.

Nella scorsa giornata il Cesena ha frenato in maniera forse imprevedibile, non andando oltre il pareggio per 0-0 in casa contro la Pistoiese, mentre il Pescara aveva ottenuto una vittoria casalinga contro l’Olbia per 1-0 che ha permesso agli abruzzesi di guadagnare terreno nella zona playoff. Oggi però il grande posticipo ci darà indicazioni ancora più significative: cosa succederà in Cesena Pescara?

DIRETTA CESENA PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Pescara sarà offerta in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, essendo questo il posticipo televisivo del lunedì. Di conseguenza raddoppia anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà fornita per tutti da Rai Play oltre che su pagamento da Eleven Sports, casa della Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PESCARA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Cesena Pescara. I padroni di casa allenati da mister Viali potrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 e questi possibili titolari: Nardi in porta; Ciofi, Mulè, Gonnelli e Favale nella difesa a quattro; Missiroli, Rigoni e Ardizzone nel terzetto di centrocampo; infine il reparto offensivo con Tonin e Pierini sulla trequarti alle spalle del centravanti Bortolussi.

La replica degli ospiti del Pescara di mister Auteri potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Sorrentino in porta; Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Nzita davanti a lui in difesa; a centrocampo il terzetto composto da Rizzo, Pompetti e Memushaj; in attacco invece il tridente con Galano e De Marchi ai fianchi di Ferrari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cesena Pescara in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti, il segno 1 dunque è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Pescara.

