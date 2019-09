Diretta Cesena Piacenza/ Streaming video tv potenziale big match (Serie C)

Cesena Piacenza, diretta dal signor Daniele Paterna, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Manuzzi di Cesena, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Derby dell’Emilia-Romagna con i padroni di casa che hanno decisamente cambiato passo nelle ultime due partite, dopo un approccio un po’ timido alla categoria riconquistata dopo un anno di Serie D. Dopo il blitz in casa della Virtus Verona, il Cesena ha trovato un’affermazione interna molto importante, 3-2 a una Triestina partita con ambizioni di alta classifica. E’ incappato invece nella sua prima sconfitta stagionale, domenica scorsa, un Piacenza che si è fatto sorprendere in casa di misura dalla Fermana. Sconfitta che ha interrotto l’ottimo momento dei biancorossi reduci dalle vittorie contro Modena e Triestina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Piacenza, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati Elevensports che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PIACENZA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Cesena Piacenza, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Manuzzi di Cesena, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. 3-4-3 per il Cesena allenato da Francesco Modesto in campo con: Agliardi; Ricci, Brignani, Sabato; Capellini, De Feudis, Valencia, Valeri; Borello, Butic, Zecca. Risponderà il Piacenza allenato da Arnaldo Franzini con un 3-5-2: Del Favero; Milesi, Pergreffi, Della Latta; Zappella, Nicco, Giandonato, Corradi, Imperiale; Cacia, Paponi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Cesena come favorito per la conquista dei tre punti contro il Piacenza. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.45, pareggio quotato 3.00 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 2.85. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.30 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.



