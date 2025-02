DIRETTA CESENA PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche nella diretta di Cesena Pisa: il Pisa si dimostra più prolifico in attacco, con una media di 1.56 gol segnati a partita rispetto agli 1.32 del Cesena, segno di una maggiore incisività sotto porta. Anche in difesa i toscani appaiono più solidi, con 0.88 reti subite in media contro le 1.36 dei romagnoli. Sul piano dei risultati, il Pisa ha vinto il 60% delle partite giocate, mentre il Cesena si è fermato al 36%, un dato che conferma la maggiore continuità di rendimento della squadra nerazzurra.

Anche la capacità di mantenere la porta inviolata è leggermente a favore del Pisa, con otto clean sheet contro i sette del Cesena. Dal punto di vista disciplinare, invece, i bianconeri risultano più fallosi, con una media di 2.92 cartellini gialli a partita contro i 2.16 del Pisa. Il numero di espulsioni è contenuto per entrambe le squadre, con valori simili che dimostrano una certa correttezza nel gioco. Ora possiamo passare al commento live della diretta di Cesena Pisa, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CESENA PISA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Anche per questa partita di Serie B l’unica soluzione per seguire la diretta Cesena Pisa senza acquistare un biglietto per l’evento dal vivo è quella di abbonarsi a DAZN. La piattaforma manderà infatti in onda la gara in streaming a pagamento.

CESENA PISA, DUE SQUADRE QUASI IN BILICO

Si disputa domenica 16 febbraio 2025 alle ore 17:15 la diretta Cesena Pisa. Presso lo Stadio Dino Manuzzi i bianconeri tenteranno di bissare la recente vittoria conquistata contro la Reggiana in modo tale da difendere l’ottava posizione, la prima utile per l’accesso ai playoff, con i loro trentatre punti, gli stessi ottenuti pure dal Bari che conduce per differenza reti. Gli emiliani non si possono permettere ulteriori stop contro le dirette rivali per la promozione con Palermo, Modena e Cittadella che scalpitano per prenderne il posto.

Gli ospiti del Pisa hanno invece bisogno di riscattare immediatamente la sconfitta subita per mano del Cittadella addirittura sul proprio campo. La seconda posizione con cinquantatre punti potrebbe essere messa in pericolo in caso di nuove battute d’arresto con lo Spezia terzo a quarantanove punti ed il Sassuolo capolista che potrebbe prendere il largo a fronte dei cinquantotto punti già posseduti. Entrambe le squadre impegnate oggi hanno quindi molto per cui combattere.

DIRETTA CESENA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Data la vittoria dello scorso weekend, nelle probabili formazioni della diretta Cesena Pisa potremmo dire che mister Mignani dovrebbe essere orientato verso la riproposizione del modulo 3-5-2 con Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Adamo, Francesconi, Saric, Bastoni, Donnarumma, Antonucci e Shpendi anche per questa sfida. Qualche cambiamento potrebbe invece essere apportato dal tecnico Filippo Inzaghi al 3-4-1-2 con Semper, Rus, Caracciolo, Canestrelli, Sernicola, Hojholt, Piccinin, Angori, Morutan, Moreo e Lind dopo la sconfitta interna contro il Cittadella.

DIRETTA CESENA PISA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers ci dicono che la diretta Cesena Pisa ha sì un favorito sulla carta ma la rivale di turno ha buoni margini per aggiudicarsi a sua volta questo duello. Per Snai infatti i bianconeri potrebbero più facilmente aggiudicarsi l’incontro rispetto ai nerazzurri magari sfruttando il fattore campo e indicano quindi l’1 a 2.60. Come dicevamo però il successo dei toscani non è poi così impossibile se si pensa che il 2 è quotato invece a 2.75. Al momento il pareggio sembra essere l’opzione meno papabile per l’esito finale del match con l’x pagato infine a 3.00.