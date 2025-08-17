Diretta Cesena Pisa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA CESENA PISA (RISULTATO 0-0): CHANCE PER BASTONI

Dopo dieci minuti la prima vera occasione è del Cesena: Blesa, molto attivo in avanti, serve Berti che appoggia per Bisoli, il cui mancino dal limite termina alto. Due minuti più tardi ci prova Tramoni con un cross dalla sinistra, facilmente neutralizzato in presa alta da Klinsmann. Al 14’ il Pisa, dopo un avvio in difficoltà, comincia a guadagnare metri con scambi rapidi nella trequarti avversaria. Al 17’ Caracciolo stende Blesa a centrocampo rischiando il cartellino; dalla punizione conseguente Ciofi allarga su Shpendi, che appoggia a Bastoni: il suo sinistro, però, è debole e finisce a lato alla destra di Semper. Al 20’ Berti cerca di lanciare Shpendi in area, ma l’attaccante viene fermato da Caracciolo: l’azione viene comunque interrotta per posizione di fuorigioco. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Pisa Augsburg (risultato finale 2-2): ancora Tramoni in gol! (oggi 8 agosto 2025)

SI COMINCIA!

Quando ormai siamo a ridosso della diretta Cesena Pisa, torniamo sulle due partite dello scorso anno in Serie B che si erano risolte in una vittoria dei toscani per 3-1, all’inizio di ottobre all’Arena Garibaldi, e nel pareggio del Manuzzi a fine febbraio, in questo caso con i gol di Idrissa Touré e Antonino La Gumina, dunque due gare sfortunate per i romagnoli che però avevano vinto le due precedenti, tra queste anche quella di Coppa Italia all’inizio della stagione espugnando lo stadio del Pisa, a segno Raffaele Celia e dunque per i nerazzurri l’occasione del riscatto nella competizione arriva già un anno dopo.

DIRETTA/ Bayer Leverkusen Pisa (risultato finale 3-0): tedeschi sul velluto (oggi 5 agosto 2025)

Nel 2003 Cesena Pisa era stata la semifinale dei playoff in Serie C1, con i toscani a passare il turno grazie alla vittoria interna (rigore di Alessandro Ambrosi); da segnalare poi che nel 1990-1991 si sono verificati gli ultimi due incroci in Serie A con 3-2 pisano all’Arena Garibaldi e 1-1 al Manuzzi, il Pisa era partito fortissimo ma poi era comunque retrocesso, a braccetto con lo stesso Cesena che era arrivato tre punti più sotto. Adesso spazio al campo per questa partita di Coppa Italia che sta per farci compagnia: siamo realmente pronti a vivere la diretta Cesena Pisa! (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Serie A News/ Cremonese su Bondo e Terracciano, Pisa dal Flamengo ecco Lorran (31 luglio 2025)

CESENA PISA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Cesena Pisa saremo sul canale 20, anche questa partita di Coppa Italia va in chiaro con la possibilità di diretta streaming video tramite Mediaset Infinity.

DIRETTA CESENA PISA: TOSCANI FORMALMENTE IN CASA!

Aspettiamo la diretta Cesena Pisa che si gioca alle ore 20:45 di domenica 17 agosto, e rientra nel quadro dei trentaduesimi di finale per la Coppa Italia 2025-2026. Diciamo subito che formalmente sono i toscani a essere in casa, ma la partita viene disputata a campo invertito su loro richiesta.

Il motivo sta ovviamente nei lavori di ristrutturazione dell’Arena Garibaldi per il ritorno in Serie A: il Pisa aspettava questo momento da 34 anni ed è finalmente riuscito a centrarlo, grazie a Pippo Inzaghi che poi ha deciso di ripartire dalla cadetteria (a Palermo) lasciando dunque la panchina nerazzurra e il compito della salvezza ad Alberto Gilardino.

Per il Cesena inizia un altro campionato di Serie B votato alla corsa ai playoff: l’anno scorso i romagnoli ci sono arrivati ma hanno perso subito contro il Catanzaro, in ogni caso hanno dimostrato di poter stare con le migliori del lotto e giustamente ci possono riprovare.

Prima però bisognerà fare strada in Coppa Italia, e questa diretta Cesena Pisa a campo invertito rappresenta una bella occasione per entrare in ritmo; al campo la sentenza sul risultato, noi nel frattempo proveremo a valutare le scelte degli allenatori attraverso le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PISA

Michele Mignani riparte dalla diretta Cesena Pisa con un 3-5-2 nel quale Ciofi, Mangraviti e Piacentini possono fare i difensori davanti a Jonathan Klinsmann, sulle corsie laterali potremmo avere Adamo a destra e Celia a sinistra mentre in mezzo ci aspettiamo Dimitri Bisoli e Arrigoni, nuovi arrivi, che possono fare compagnia a Simone Bastoni, poi da valutare quale sia più che altro l’idea tattica dell’allenatore che comunque nel suo reparto avanzato dovrebbe puntare senza dubbio su Cristian Shpendi, reduce da una grande stagione, che sarà affiancato a Ogunseye in vantaggio rispetto a Siren Diao.

Gilardino risponde con un modulo speculare, in cui il portiere sarà Scuffet; Calabresi, Lusuardi (se disponibile) e Antonio Caracciolo i possibili centrali davanti a lui, Marius Marin a comandare il centrocampo con l’aiuto di Hojholt e Aebischer, grande colpo dal Bologna, mentre sulle corsie laterali avremo Angori a sinistra e presumibilmente Idrissa Touré confermato a destra, da contare che ci sono anche degli infortunati nella rosa della squadra toscana e dunque valutazioni in corso, davanti comunque Nzola è il titolare designato e apre al ballottaggio tra Meister, Dubickas e Lind, senza dimenticarsi di Nicholas Bonfanti.

CESENA PISA: PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda la diretta Cesena Pisa possiamo leggere le quote che sono state fornite dall’agenzia Eurobet, secondo cui i toscani restano favoriti anche in trasferta grazie al valore da 2,50 volte la giocata posto sul segno 2, ma si difendono i romagnoli con un 2,90 ad accompagnare il segno 1 per la loro vittoria mentre l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.