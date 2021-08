Diretta/ Cesena Pistoiese streaming tv: orange alla ripartenza (Coppa Italia Serie C)

Cesena Pistoiese, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 20.45 presso l’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Orange alla ripartenza dopo un’estate molto difficile: la retrocessione in Serie D aveva messo a dura prova la stabilità del club ma in extremis è arrivato il ripescaggio che ha mantenuto la Pistoiese tra i professionisti. In questi giorni sono arrivati diversi nuovi acquisti e la squadra per la nuova stagione sta prendendo forma, anche se il primo impegno di Coppa Italia sarà inevitabilmente affrontato in fase embrionale dalla squadra.

Il Cesena ha confermato William Viali in panchina e proverà a fare meglio di una stagione come quella scorsa, ricca di alti e bassi e in cui solo per poche settimane i romagnoli hanno dato l’impressione di potersi insediare ai piani alti della classifica. Per il Cesena una nuova ripartenza con la consapevolezza dell’alta concorrenza in campionato, anche se in questo impegno di Coppa Italia i bianconeri sono ovviamente favoriti, considerando anche le difficoltà degli avversari.

DIRETTA CESENA PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Pistoiese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PISTOIESE

Le probabili formazioni di Cesena Pistoiese, match che andrà in scena all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Ciofi, Gonnelli, Ricci, Candela; Zecca, Ardizzone, Ilari, Brambilla; Caturano, Bortolussi. Risponderà la Pistoiese allenata da Stefano Sottili con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pozzi; Moretti, Sabotic, Sottini, Rondinella; Mal, Minardi, Tempesti; Pinzauti, D’Antoni, Ubaldi.

