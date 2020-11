Diretta Cesena Ravenna/ Streaming video tv: derby attso! (Serie C)

DIRETTA CESENA RAVENNA: DELICATO DERBY ROMAGNOLO

Cesena Ravenna si gioca in diretta dallo stadio Manuzzi, ed è valida per l’undicesima giornata nel girone B della Serie C 2020-2021: si torna in campo a pochi giorni dal turno infrasettimanale, alle ore 17:30 di domenica 15 novembre vivremo un delicatissimo derby romagnolo che in questo momento vale la possibilità di allontanare la zona calda della classifica. Ha battuto un colpo il Cesena, che è riuscito a rilanciarsi vincendo sul campo della Vis Pesaro: tre punti di capitale importanza perché le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza stanno provando a movimentare la situazione ed è importante non perdere terreno e contatto. Cosa che rischia di fare un Ravenna che non si risolleva: anzi, mercoledì i giallorossi hanno incredibilmente perso in casa contro il Gubbio, e adesso la loro situazione si fa particolarmente complessa anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. Aspettiamo la diretta di Cesena Ravenna, e nel frattempo proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

CESENA RAVENNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cesena Ravenna sui canali della nostra televisione, perché come ormai noto le partite di Serie C ad eccezione del posticipo sono un’esclusiva del portale Eleven Sports che le trasmette tutte in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone; a quel punto potrete decidere se abbonarvi al servizio, per la stagione sportiva, oppure acquistare il singolo evento il cui prezzo è fisso, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA RAVENNA

Si avvicina il momento di Cesena Ravenna: William Viali dovrebbe cambiare qualcosa rispetto a mercoledì per naturale turnover, e allora potremmo vedere Leonardo Longo titolare come terzino destro con Aurelio sull’altro versante, al centro della difesa rivedremo invece Luca Ricci (con Gonnelli) e così Petermann che si riprenderà il posto di regista centrale, scalzando Capellini. Sia Ardizzone che Steffè dovrebbero giocare, in un modulo che sarà il 4-3-3; conferma anche per Bortolussi autore della doppietta decisiva al Tonino Benelli, Koffi e Zecca sperano di giocare come esterni ma Russini potrebbe essere ancora in campo. Per Giuseppe Magi è 3-5-2: in porta Tonti, davanti a lui possono agire Vanacore, Alari e Caidi come difensori centrali con due esterni che alzano la loro posizione e che potrebbero essere ancora Shiba e Perri, lasciando invece la zona centrale del campo a Bolis e Marco Meli con la collaborazione di capitan Papa. Davanti ci sarà Mokulu Tembe, da vedere con chi: potrebbe essere ancora Ferretti anche per mancanza di alternative, ma attenzione a Martignago che si candida per avere una maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Cesena Ravenna, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,70 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la vostra puntata.



