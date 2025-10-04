Presentazione della diretta Cesena Reggiana, analisi delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA CESENA REGGIANA (RISULTATO 1-2), QUANTE EMOZIONI

Prosegue la diretta del match valido per la settima giornata di serie B tra Cesena e Reggiana con una sfida che è cominciata subito a ritmi molto più alti. Prima mezzora a ritmi intensi e soprattutto con grandi emozioni e gol in questa sfida con i padroni di casa che passano in vantaggio al minuto 15: tiro all’interno dell’area dopo una bella azione e gol di Ciervo.

La gara però vede repentini cambiamenti e la Reggiana non molla, anzi. Gli ospiti attaccano ed in quattro minuti addirittura ribaltano la gara, prima a segno con Tavsan e poi con il solito Portanova. Minuto 20, azione in contropiede, palla di Marras per Tavsan che insacca di mancino e quattro minuti dopo Portanova segna dopo una grande azione (Agg. Mario Tramo)

Diretta Cesena Reggiana, dove vedere la partita

Anche la diretta Cesena Reggiana delle ore 19.30, come tutte le altre sfide della competizione, sarà resa visibile al grande pubblico grazie allo streaming che potrà essere sfruttato sia grazie a Dazn, per uno dei suoi piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, che grazie a LAB Channel, il nuovo canale della competizione che si appoggia sulle piattaforme di Amazon Prime Video e OneFootball.

DIRETTA CESENA REGGIANA (RISULTATO 0-0), CHANCE PER SHPENDI

Comincia la diretta del match valido per la settima giornata di serie B tra Cesena e Reggiana con il derby che chiuderà i giochi di questa interessante sabato cadetto. I padroni di casa partono con i favori del pronostico ma tra gli ospiti occhio anche alla Reggiana, affamata di fare risultato nel derby regionale. Intanto comincia la sfida!

Bella occasione tra gli ospiti al minuto 7, azione corale e palla che arriva a Reinhart, salta due uomini e va al tiro che la difesa bianconera mura. Ma risponde il Cesena con Berti il cui tiro termina di poco alta sopra la traversa. Minuto 10 e chance per Shpendi, ci prova in diagonale e il portiere blocca (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA CESENA REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa dicono i numeri della diretta di Cesena Reggiana? Vediamo un po’ di dati per capire chi tra queste due formazioni avrà o meno il favore del pronostico in questa attesissima sfida che si preannuncia ricca di emozioni. Il Cesena si conferma squadra pragmatica: possesso medio al 52%, precisione all’80%, xG medio di 1.25 con 12 tiri a gara. In difesa concede 9 conclusioni e tiene una buona disciplina (2.1 gialli a partita). La Reggiana invece ha numeri più spinti in fase di costruzione: possesso al 55%, precisione all’83%, xG di 1.40 e 14 conclusioni di media.

Concede però qualcosa in più (11 tiri subiti) e raccoglie parecchi cartellini (3.3 gialli). Sfida che si annuncia equilibrata, con i bianconeri più solidi e i granata più intraprendenti. Adesso via al commento live della diretta di Cesena Reggiana, il fischio di inizio è vicino e noi non vogliamo perdere nemmeno un’azione saliente di queste due squadre che si daranno battaglia, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

Granata cercano i playoff

A chiudere la prima parte della settima giornata di Serie B ci sarà la diretta Cesena Reggiana che verrà giocata all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi che sarà una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie mettendo di fronte due squadre rivali che vengono dalla stessa regione, i bianconeri dopo l’inizio quasi perfetto hanno trovato il primo stop nella sconfitta 3-1 in casa del Frosinone che li ha fatti scivolare al quinto posto, posizione che comunque garantirebbe i playoff, l’obiettivo stagionale della società.

Per i granata invece la serie di buoni risultati consecutivi è durata meno ma nonostante siano riusciti a ottenere solo 6 punti riescono a mantenere il loro posto a metà classifica, al dodicesimo posto, che gli permetterebbe di raggiungere una salvezza tranquilla anche senza la partecipazione ai playoff, ma che dopo le difficoltà della scorsa stagione sarebbe già un ottimo risultato.

Cesena Reggiana, probabili formazioni

L’approccio alla diretta Cesena Reggiana sarà differente da parte dei due allenatori, visto che Michele Mignani, tecnico dei bianconeri, attuerà dei cambi nei suoi undici titolari mentre Davide Dionigi dovrebbe confermare la formazione che è scesa in campo nel pareggio 1-1 contro lo Spezia, i padroni di casa non cambieranno il loro 3-5-2 che però vedrà Klinsmann in porta, Olivieri, Zaro e Mangraviti in difesa, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti e Frabotta a centrocampo, e in attacco la coppia Diao e Shpendi. Anche per gli ospiti il modulo scelto sarà il 3-5-2 che dovrebbe vedere Motta tra i pali, Libutti, Papetti e Bonetti come difensori centrali, Rover, Girma, Reinhart, Charlys e Bozzolan come centrocampisti e davanti Novakovich insieme a Portanova.

Cesena Reggiana, quote e pronostico finale

Lo stop dell’ultima settimana non ha influito più di tanto nei valori che Sisal e altri siti di scommesse hanno assegnato ai possibili risultati finali dopo i 90 minuti di gioco visto che la vittoria dei bianconeri rimane la più bassa di tutti e la più probabile da verificarsi, quotata a 1.70. La vittoria dei granata rimane invece quella più alta visto che sarà pagata a 4.33 per via del grande divario tra le due squadre e la difficile trasferta che dovranno affrontare, infine per l’ipotetico pareggio è stata decisa una quota di 3.40 che rimane comunque alta pure essendo a metà strada tra le altre due.