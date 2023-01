Diretta/ Cesena Rimini streaming video tv: gran derby di Romagna (Serie C)

DIRETTA CESENA RIMINI: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Cesena Rimini, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Derby di Romagna sempre molto sentito. Il Cesena ha chiuso il 2022 al terzo posto a -1 dal Gubbio secondo e a -5 dalla Reggiana capolista del girone B. Dopo 3 vittorie consecutive l’anno si è chiuso per i bianconeri con un pareggio sul campo della Carrarese.

Ottima prima parte di campionato anche per il Rimini, da formazione neopromossa in Serie C e assestatosi al momento in zona play off, con i biancorossi però sconfitti nell’ultimo impegno casalingo del 2022, con il San Donato che è riuscito ad espugnare lo stadio Neri. Sarà il terzo derby romagnolo stagionale: all’andata il Cesena ha espugnato col punteggio di 1-2 il campo del Rimini che ha vinto però il primo novembre scorso, sempre per 2-1, il match di Coppa Italia.

CESENA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Rimini, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewis; Ciofi, Prestia, Coccolo; Zecca, Bianchi, De Rose, Calderoni; Hraiech; Cristian Shpendi, Steven Shpendi. Risponderà il Rimini allenato da Marco Gaburro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zaccagno, Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini, Delcarro, Pasa, Tonelli, Gabbianelli, Santini, Rosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA RIMINI

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.90.











