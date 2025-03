DIRETTA CESENA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Cesena e Salernitana è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti ci provano subito al 2′ con La Gumina che non ha fortuna però nemmeno poi al 4′ a causa della parata di Christensen. Ecco le formazioni ufficiali: CESENA (3-4-1-2) – Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Celia, Saric, Calò, Ceesay; Berti; La Gumina, Shpendi. All.: Mignani. SALERNITANA (3-5-2) – Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri. All.: Breda. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CESENA SALERNITANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cesena Salernitana sarà trasmessa sabato 1 marzo in diretta su DAZN, che detiene i diritti della Serie B, offrendo la possibilità di seguirla in streaming tramite dispositivi mobili e smart TV con un abbonamento attivo.

SI GIOCA

Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Cesena Salernitana, uno dei match che potrebbe regalare più gioie ai nostri lettori appassionati di numeri e statistiche. Questo perché siamo davanti alla rubrica che cerca di capire come e quando attraverso le statistiche una delle due squadre potrebbe avere la meglio, ma iniziamo parlando proprio dei padroni di casa. I bianconeri sono una forza del nostro campionato quando si tratta di atletismo, questo perché sono secondi nella speciale classifica dei kilometri percorsi all’interno dei novanta minuti di gioco.

Per loro infatti 11,6 km percorsi dai giocatori di movimento che sono ancora in campo sia all’inizio del match che alla sua fine. La Salernitana invece soffre molto contro squadre che pressano a tutto campo, lo dimostra il dato sui 1,2 reti subite ogni km in più rispetto alla media del campionato, che si aggira intorno 6,9 km. Quindi questa partita dovrebbe essere già decisa, sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cesena Salernitana, il commento live sta per cominciare. (agg. Gianmarco Mannara)

SFIDA IMPORTANTE!

La diretta Cesena Salernitana in programma il 1 marzo 2025 alle ore 15, è uno degli incontri più importanti della ventottesima giornata di Serie B. Il match vedrà la squadra romagnola, attualmente ottava con 37 punti, impegnata a difendere la sua posizione in zona playoff e a mantenere vive le speranze di staccare Palermo e Modena, squadre che la precedono in classifica. Dopo una convincente vittoria contro la Cremonese, il Cesena arriva al match con ottimismo, avendo perso solo una volta nelle ultime cinque giornate nella sfida esterna della ventiquattresima giornata contro il Catanzaro. DIRETTA/ Salernitana Frosinone (risultato finale 1-1): rosso a Di Chiara e Kone! (23 febbraio 2025) Dall’altra parte, la Salernitana si trova in una situazione critica, al di sotto della zona salvezza diretta, con i playout a soli tre punti e la salvezza a quattro. La squadra campana non vince da tre partite, raccogliendo solo due pareggi contro Frosinone e Brescia e una sconfitta con la Reggiana. All’andata, nonostante una grande prestazione, la Salernitana non riuscì a portare a casa i tre punti, pareggiando contro il Cesena in casa. Gli occhi saranno puntati anche su Cristian Shpendi, il ventunenne centravanti del Cesena, che con dieci gol in stagione è ancora a secco nel 2025 e cercherà di sbloccarsi davanti al suo pubblico.

CESENA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Cesena Salernitana. Il Cesena giocherà con un 3-4-1-2, con Klinsmann in porta e una difesa a tre composta da Mangraviti, Prestia e Piacentini. A centrocampo, Adamo, Bastoni, Saric e Ciofi cercheranno di dominare la zona centrale, mentre Berti sarà il trequartista dietro alla coppia offensiva formata dal bomber Cristuan Shpendi e La Gumina. La Salernitana risponderà con un 3-4-2-1, con Christensen in porta e Bronn, Ferrari e Lochoshvili in difesa. A centrocampo, Stojanovic, Caligara, Amatucci e Njoh guideranno il gioco, con Soriano e Verde a supporto di Cerri.

PRONOSTICO CESENA SALERNITANA, LE QUOTE

Secondo i bookmaker le quote per la diretta Cesena Salernitana vedono il Cesena leggermente favorito a 2.40, mentre la Salernitana è quotata a 3.40 per una vittoria esterna. Il pareggio si attesta a 3.00, con la partita che si preannuncia equilibrata, nonostante un leggero favore del pronostico vada dalla parte del Cesena.