Diretta/ Cesena Sambenedettese (Serie C) streaming video tv: tra sogni di gloria

DIRETTA CESENA SAMBENEDETTESE: ROMAGNOLI SCATENATI!

Cesena Sambenedettese, in diretta dallo stadio Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Sogni di gloria in ballo tra due formazioni che sono separate di un solo punto in classifica. 25 punti per il Cesena e 24 per la Sambenedettese, i romagnoli hanno appena piazzato il sorpasso sui marchigiani con i risultati nel weekend. Mentre il Cesena ha confermato il suo ottimo stato di forma ottenendo la seconda vittoria consecutiva sul campo del Mantova, con uno 0-4 più che eloquente. Dall’altra parte invece dopo due successi la Sambenedettese è inciampata in casa nel derby col Matelica. Una situazione che ha confermato come i rossoblu siano ancora a caccia della giusta continuità per l’alta classifica. Dopo l’arrivo in panchina di Zironelli sembrava arrivata un’importante inversione di tendenza, ma la sconfitta col Matelica ha fatto riaffiorare vecchi difetti che ora la Samb cercherà di nuovo di superare.

DIRETTA CESENA SAMBENEDETTESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Sambenedettese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni di Cesena Sambenedettese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico William Viali con un 4-3-3: Nardi, Ciofi, Gonnelli, Maddaloni, Favale; Petermann, Steffè, Ardizzone; Koffi, Bortolussi, Capanni. Gli ospiti guidati in panchina da Mauro Zironelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Masini, D’Angelo, Angiulli, Malotti; Botta, Nocciolini, Lescano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Cesena e Sambenedettese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.40.



