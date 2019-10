Diretta Cesena Sambenedettese/ Streaming video tv: sfida di fascino (Serie C)

Cesena Sambenedettese, diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione Aia di Como, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre 2019, per la nona giornata del girone B di Serie C presso lo stadio Dino Manuzzi della città romagnola. Cesena Sambenedettese vede senza dubbio arrivare meglio a questa sfida gli ospiti marchigiani, che hanno 15 punti in classifica mentre i padroni di casa romagnoli sono a quota 10 punti. Anche l’ultima giornata ha fornito esiti opposti: infatti il Cesena è reduce da una sconfitta sul campo del Vicenza, mentre la Sambenedettese ha vinto una bella partita con il Piacenza. Il turno casalingo però offre ai romagnoli l’occasione di riscattarsi e provare a guadagnare posizioni per consolidarsi in zona playoff, la Sambenedettese invece naturalmente punterà a salire sempre più in alto in una classifica che al momento sorride ai marchigiani.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Sambenedettese non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SAMBENEDETTESE

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per Cesena Sambenedettese. Francesco Modesto potrebbe schierare i padroni di casa romagnoli con il modulo 3-4-3: in porta Agliardi, protetto dalla difesa a tre con Sabato, Brignani e Ciofi; a centrocampo potremmo invece vedere da destra a sinistra Franchini, Franco, Valencia e Giraudo, infine nel tridente offensivo i possibili titolari potrebbero essere Borello e Zecca ai fianchi del centravanti Sarao. La replica della Sambenedettese di Paolo monterò potrebbe invece concretizzarsi in un 4-3-3 con Rapisarda, Miceli, Di Pasquale e Gemignani nella difesa a quattro davanti al portiere Santurro; Rocchi, Angiulli e Frediani a centrocampo; in attacco Volpicelli e Di Massimo ai fianchi di Cernigoi, autore di un poker contro il Piacenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Cesena Sambenedettese. L’agenzia di scommesse sportive Snai per questa partita quota il segno 1 a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X ed infine a 3,05 volte la posta in palio in caso di segno 2.



