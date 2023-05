Diretta/ Cesena Sampdoria Primavera (0-0) video streaming tv: fase di studio

DIRETTA CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Al Centro Sportivo Romagna 1, il Cesena Primavera ospita la Sampdoria dei pari età in questa gara valida per la trentesima giornata del campionato Primavera 1, dove i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari, che li ha condannati alla retrocessione matematica, mentre i blucerchiati ha vinto anche contro il Napoli nell’ultimo turno.

fase di studio intensa in questi primi 5 minuti di gioco, con le due squadre che sembra non vogliano ancora esporsi particolarmente ai contrattacchi avversari, cercando di non scoprirsi. I bianconeri, in realtà, non hanno molto da perdere, ma vogliono concludere con dignità questo girone di ritorno. I liguri stanno, invece, amministrando.

DIRETTA CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Cesena Sampdoria Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Cesena Primavera arriva da quattro sconfitte consecutive, più in generale la classifica è disastrosa per i giovani romagnoli, dal momento che ci parla di 9 punti totali, frutto di sole due vittorie, tre pareggi e addirittura ventiquattro sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Cesena è ovviamente rovinosa (-44), a causa di 23 gol segnati a fronte dei ben 67 invece subiti.

La Sampdoria Primavera invece è imbattuta da ben sei giornate, ma soprattutto la sua classifica è senza dubbio migliore. I blucerchiati infatti hanno raccolto finora 42 punti, i numeri dopo le prime ventinove giornate ci parlano di undici vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte, con 45 gol segnati e 38 invece subiti, quindi una differenza reti che per gli ospiti è positiva (+7). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Cesena Sampdoria Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Sampdoria Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SAMP FAVORITA!

Cesena Sampdoria, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Romagna 1 di Cesena, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato Primavera 1. Chance blucerchiata con la formazione allenata da Felice Tufano che sta risalendo prepotentemente verso i play off, con l’ultima vittoria interna contro il Napoli che ha permesso alla Sampdoria di arrivare a raccogliere 10 punti nelle ultime 4 partite di campionato.

Il Cesena è ormai da tempo fanalino di coda solitario della classifica ed è retrocesso matematicamente nel campionato Primavera 2, col ko subito a Cagliari che ha rappresentato per i romagnoli la quarta sconfitta consecutiva col rush finale del campionato che ormai si approssima. All’andata Sampdoria vincente 4-2 in casa sul Cesena, 1-3 per i blucerchiati il primo aprile 2017 nell’ultimo precedente disputato in Romagna tra le due squadre nel campionato Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cesena Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Romagna 1 di Cesena. Per il Cesena, Giovanni Ceccarelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pollini, David, Lilli, Ghinelli, Carlini, Pieraccini, Lepri, Gessaroli, Polli, Di Francesco, Milli. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi; Lotjonen, Villa, Miettinen; Porcu, Conti, Cecchini, Segovia, Migliardi; Leonardi, Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA SAMPDORIA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











