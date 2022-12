Diretta/ Cesena San Donato, streaming video tv: confronto aperto (Serie C)

DIRETTA CESENA SAN DONATO: ROMAGNOLI FAVORITI!

Cesena San Donato, in diretta sabato 3 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre con obiettivi di classifica diametralmente opposti, punti pesanti quelli in palio oggi pomeriggio.

Il Cesena è quinto in classifica con 28 punti in sedici gare, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. I bianconeri nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 sul campo della Lucchese. Il San Donato, invece, è penultimo a quota 12 punti, raccolti grazie a due vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. I toscani nell’ultimo turno hanno superato il Montevarchi per 3-1.

CESENA SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena San Donato non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Cesena San Donato sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SAN DONATO

Allenatori alle prese con i ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni della diretta Cesena San Donato. Partiamo dai bianconeri, schierati con il consueto 3-4-1-2: Tozzo, Kontek, Celiento, Mercadante, Adamo, Bianchi, De Rose, Calderoni, Hraiech, Corazza, Shpandi. Passiamo adesso ai toscani, in campo con il 4-3-1-2: Cardelli, Alessio, Gorelli, Brenna, Siniega, Nunziatini, Bovolon, Borghi, Russo, Galligani, Ubaldi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cesena San Donato sorridono ai padroni di casa. Andiamo a scoprire le quote dell’1-X-2 grazie agli esperti di Goldbet: la vittoria del Cesena è a 1,54, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo del San Donato paga 5,80 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Over 2,5 a 2,00 e Under 2,5 a 1,72. Stesso rapporto tra Gol e No Gol.

