DIRETTA CESENA SASSUOLO (RISULTATO FINALE 0-2): VENTIQUATTRESIMA VITTORIA PER I NEROVERDI

Il Sassuolo effettua quattro cambi nella ripresa, inserendo Mazzitelli, Skjellerup, Doig e Pierini al posto di Obiang, Moro, Pieragnolo e Laurienté e amministra il vantaggio, mentre il Cesena tenta una reazione con qualche iniziativa offensiva, tra cui una ripartenza di Iannoni e un colpo di testa pericoloso di Berardi, sventato da Klinsmann. Nel finale Russo e Adamo cercano il gol, ma Satalino si oppone. La doppietta di Laurienté decide la gara: per il Sassuolo è la 24ª vittoria stagionale, mentre il Cesena crea ma non punge davvero. (agg. di Fabio Belli)

PALO DI IANNONI!

Il Cesena cambia volto all’intervallo con due sostituzioni, ma è ancora il Sassuolo a creare pericoli: Laurienté sfiora il gol al 6’ e poi firma la doppietta personale al 12’ su un errore difensivo dei padroni di casa. I bianconeri rispondono con nuovi ingressi e un’occasione per Saric, che però non trova la porta. Al 26’ il Sassuolo va vicino al tris con Iannoni, fermato solo da una deviazione di Klinsmann e dal palo. (agg. di Fabio Belli)

LAURIENTÉ VICINO AL BIS PRIMA DELL’INTERVALLO

Il Sassuolo passa in vantaggio al 24’ grazie a un’azione insistita finalizzata da Laurienté, che insacca al volo su assist preciso di Berardi. I neroverdi continuano ad attaccare con pericolosità, ma Klinsmann si oppone due volte proprio a Laurienté, prima con un intervento in tuffo e poi con un’uscita decisiva a fine primo tempo. Ammonito Francesconi per un fallo su Laurienté. (agg. di Fabio Belli)

I ROMAGNOLI CI PROVANO CON CEESAY

Dopo un avvio vivace del Sassuolo, il Cesena ha preso il controllo del possesso palla. I neroverdi si rendono pericolosi più volte, in particolare all’8’ con una tripla occasione in contropiede: Laurienté, Berardi e Moro vanno vicini al gol, ma senza successo. Al 16’ ci prova ancora Berardi, ma la difesa del Cesena è attenta. I padroni di casa rispondono con un tentativo dal limite di Ceesay, che protesta per un possibile tocco avversario, non ravvisato dal direttore di gara. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

L’appassionante diretta Cesena Sassuolo è dietro l’angolo, possiamo dire che ci sarà meno intensità del previsto considerata la promozione dei neroverdi avvenuta con largo anticipo, però è una partita importante per i romagnoli che tornano a ospitare il Sassuolo dopo dieci anni, era il maggio 2015 quando in Serie A la squadra ancora allenata da Eusebio Di Francesco operava una grande rimonta da 0-2 a 3-2 al Manuzzi. Andata sotto per effetto dei gol di Grégoire Defrel e Franco Brienza nella prima mezz’ora di gioco, rispondeva con Simone Zaza, Saphir Taider e Simone Missiroli: partita bellissima e quarta vittoria in cinque gare per il Sassuolo.

A proposito: in otto incroci ufficiali il Cesena ha vinto una sola volta e lo ha fatto al Mapei Stadium nel gennaio 2017, grande colpo negli ottavi di Coppa Italia con le reti di Camillo Ciano (rigore) e Karim Laribi, tra 81’ e 85’, a ribaltare l’iniziale vantaggio di Lorenzo Pellegrini. Per il resto ci sono cinque affermazioni del Sassuolo e due pareggi, il quadro insomma appare scontato ma come detto la situazione attuale potrebbe generare un altro risultato, ora possiamo accomodarci e cedere la parola al campo perché la diretta Cesena Sassuolo prende davvero il via! (agg. di Claudio Franceschini)

OSPITI GIÀ IN SERIE A

Una sfida difficile per i padroni di casa allo Stadio Dino Manuzzi. La diretta Cesena Sassuolo infatti vedrà i bianconeri, alle prese con la corsa ai playoff, ospitare i neroverdi che sono già aritmeticamente promossi in Serie A. Appuntamento venerdì 25 aprile 2025 alle ore 20:30. Il Cesena non vince dal primo marzo nel 2-0 contro la Salernitana. Da quel giorno sono arrivati quattro pareggi con Brescia, Spezia, Sudtirol e Frosinone oltre alla sconfitta con la Juve Stabia tra le mura amiche per 2-1.

Il Sassuolo come detto ha già raggiunto la promozione in Serie A grazie anche alle tre vittorie nelle ultime quattro sfide contro Cittadella per 2-1, Reggiana per 5-1 e infine il 3-1 inflitto al Modena, utile anche per riscattare il 5-3 subito dal Palermo.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA SASSUOLO

Il Cesena si disporrà in campo con il modulo 3-4-1-2. In porta Klinsmann, difeso dal terzeto Ciofi, Prestia e Mangraviti. Agiranno da esterni Adamo e Celie mentre Saric e S. Bastoni presiederanno in mediana. Davanti Tavsan a supporto di Antonucci e C. Shpendi.

Il Sassuolo risponderà con il 4-3-3. Tra i pali Satalino, protetto da Toljan, Odenthal, Muharemovic e Pieragnolo. Nella zona nevralgica del campo ecco Ghion, Mazzitelli e Iannoni con Berardi, Mulattieri e Laurienté in attacco.

