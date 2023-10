DIRETTA/ Cesena Sestri Levante video streaming tv: è il primo incrocio di sempre (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA CESENA SESTRI LEVANTE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Cesena e Sestri Levante non presenta alcun tipo di incontro tra queste due formazioni alla luce delle differenze di categorie che ci sono sempre state. Non potendo presentarvi gli ultimi precedenti tra le due formazioni, analizzeremo le ultime tre sfide giocate in stagione. Partiamo dai padroni di casa che arrivano al match con tre vittorie consecutive contro Arezzo, Rimini e Spal. Nelle ultime tre sfide sono stati collezionati ben 10 gol. Una media di più di tre gol a partita per i bianconeri che vorranno di certo non fermarsi nemmeno contro la neopromossa formazione ligure.

Prima delle tre vittorie consecutive per il Cesena, da segnalare altrettanti successi con il risultato di 0-4 e 4-0 che portano la formazione di casa ad essere, con ampio distacco, il miglior attacco del campionato con 22 gol. Per i neopromossi liguri le ultime tre partite hanno portato solamente un punto ottenuto nel pareggio contro la Juventus U23. Le altre due sfide non hanno portato punti risultando sconfitti contro Spal e Perugia. Adesso li attende una sfida difficile sul campo del Dino Manuzzi. (Marco Genduso)

CESENA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Sestri Levante sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Sestri Levante in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CESENA SESTRI LEVANTE: BIANCONERI IN CRESCITA

La diretta Cesena Sestri Levante, in programma domenica 15 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. Sarà una sorta di testacoda: i bianconeri, infatti, arrivano da sei vittorie consecutive che li hanno proiettati al secondo posto in classifica dietro alla Torres. Per i liguri neo-promossi, invece, il pareggio ottenuto contro la Juventus Under 23 ha consentito di agganciare il Rimini a quota quattro in graduatoria.

CESENA SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Cesena Sestri Levante, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena. I padroni di casa allenati da mister Domenico Toscano dubbi sulle condizioni di Pierozzi, uscito malconcio dall’ultima gara. Al suo posto pronto David. Tandem offensivo composto da Shpendi e Corazza. Per gli ospiti allenati da Enrico Barilari consueto 4-3-3 con Candiano e Gala ali del tridente offensivo. A centrocampo Parlanti, Forte e Troiano mentre tra i pali ci sarà Anacoura.

CESENA SESTRI LEVANTE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Cesena Sestri Levante danno per favorita la squadra bianconera con il segno 1 proposto a 1.50. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici ligure è dato a 4.30 mentre il pareggio si gioca a 3.35.

