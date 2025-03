DIRETTA CESENA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non manca ormai molto al fischio di inizio della diretta di Cesena Spezia, due squadre che giocano un calico molto simile e possiamo dirlo dopo che abbiamo visto i dati e le statistiche per questo aggiornamento. Non a caso in questa rubrica che precede le migliori partite del calcio italiano analizziamo le statistiche in maniera tale da capire quali sono i trend delle due squadre ma anche per capire chi potrebbe avere la meglio nel corso dei novanta minuti. Iniziamo come di consueto da chi farà gli onori di casa, ovvero il Cesena che arriva a questa partita dopo una media di 7,8 corner nelle ultime cinque partite.

Paradossalmente però solo il 5% delle reti arrivano da calcio piazzato. Anzi il cavalluccio marino fa più fatica a difendere in queste situazioni, con il 12% di reti subite arrivate proprio in questo fondamentale. Lo Spezia come al solito è la squadra che corre in emdia più kilometri in Serie B, con 10 km percorsi ogni settimana. Il giocatore con la percentuale migliori di tiri nello specchio invece è Lapadula, con il 34% di tiri che finiscono tra i pali del portiere. Adesso arriva il momento del commento live della diretta di Cesena Spezia, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cesena Spezia streaming video e tv, come seguirla

Anche questo importante scontro di Serie B, come la diretta Cesena Spezia, per chi non potrà recarsi allo stadio, sarà possibile gustarsela da casa sui canali Dazn o Dazn1 o in se siete in giro basterà collegarsi con vostro iphone alla piattaforma di diretta streaming video.

Gli ospiti vogliono continuare a vincere

La diretta Cesena Spezia andrà in scena alle 15.00 e sarà valida per la 30° giornata di Serie B, a sfidarsi sono due squadre che stanno che stanno vivendo buoni momenti di forma e facendo ottime stagioni che le faranno probabilmente essere protagoniste dei playoff promozione di fine stagione, i padroni di casa sono una delle sorprese della stagione arrivando direttamente dalla promozione dalla Serie C e con il loro 6° posto con 41 punti possono essere abbastanza tranquilli della loro posizione.

Gli ospiti invece sono una delle squadre che stanno dominando la competizione dimostrando un ottimo miglioramento rispetto alla scorsa stagione che li ha visti salvarsi solamente di un punto, sono al 3° posto con 54 punti e arrivano alla partita dall’importante vittoria 3-2 contro il Pisa, il Cesena invece ha ottenuto solo un pareggio 1-1 nella trasferta contro il Brescia.

Cesena Spezia, probabili formazioni

Per la diretta Cesena Spezia dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi i padroni di casa saranno messi in campo dal tecnico Michele Mignani con il solito 3-4-2-1 con Klinsmann in porta, Ciofi, Prestia e Mangraviti i tre difensori centrali, Ceesay e Celia gli esterni con Francesconi e Calò a completare il centrocampo, Shpendi punta centrale supportato da Antonucci e Saric.

Gli ospiti invece dovrebbero confermare il 3-5-2 del tecnico Luca D’Angelo con gli undici titolari dell’ultima partita con Chichizola tra i pali, Bertola, Hristov e Wisniewski come linea difensiva, Mateju e Reca sulle fasce, Bandinelli, S. Esposito e Vignali in mezzo al campo e davanti la coppia d’attacco formata da F. P. Esposito e Lapadula.

Scommessa Cesena Spezia, quote e pronostico

La diretta Cesena Spezia è una gara difficile da pronosticare con due ottime squadre molto ben allenate che si sfidano mettendo in campo un gioco offensivo che si basa sulla voglia di segnare sempre un gol in più degli avversari piuttosto che non prenderlo, si sfidano poi due dei migliori attaccanti della competizione Francesco Pio Esposito che nella sua prima stagione fuori dalla Primavera dell’Inter ha già messo a referto 14 gol e Cristian Shpendi che dopo l’annata incredibile in Serie C ha trovato 10 volte il gol.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, ad esempio bet365, il pronostico è in favore dello Spezia la cui vittoria è quotata a 2.05, la vittoria del Cesena invece ha una quota molto più elevata pari a 4.10 mentre il pareggio è dato a 3.10.