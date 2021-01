Diretta/ Cesena Sudtirol (Serie C) streaming video e tv: romagnoli lanciati

DIRETTA CESENA SUDTIROL: I ROMAGNOLI VOGLIONO IL DECIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO

Cesena Sudtirol, in diretta dallo stadio Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, in programma sabato 9 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Sfida al vertice con i romagnoli lanciatissimi dopo le ultime partite. I bianconeri sono riusciti prima della sosta natalizia ad espugnare il campo dell’Imolese e a ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato. Il Cesena è ora a -2 dal terzetto di testa nel girone B composto da Padova, Modena e proprio dal Sudtirol, che ha chiuso però l’anno con una sconfitta interna contro la Triestina. Situazione apertissima nella corsa al primo posto, il Cesena è sicuramente una delle formazioni più in forma del campionato con 9 risultati utili consecutivi ottenuti finora. Dall’altra parte il Sudtirol perdendo contro gli alabardati ha interrotto una serie sì che durava proprio da 9 partite, riuscendo a raccogliere un solo punto nelle ultime due uscite. Quella altoatesina, con 12 gol incassati, resta comunque la seconda miglior difesa del girone, col Cesena che dalla sua ha subito solo 2 gol nelle ultime 5 partite disputate.

DIRETTA CESENA SUDTIROL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Sudtirol non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SUDTIROL

Le probabili formazioni di Cesena Sudtirol, sfida che andrà in scena presso lo stadio Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico William Viali con un 4-3-3: Nardi; Longo, Maddaloni, Ciofi, Favale; Ardizzone, Collocolo, Steffè; Russini, Bortolussi, Capanni. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Vecchi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Vinetot, Fabbri; Tait, Gatto, Beccaro; Casiraghi; Fischnaller, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Cesena e Sudtirol, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.30, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.15.

