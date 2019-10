Diretta Cesena Sudtirol/ Streaming video tv: altoatesini in ripresa (Serie C)

Cesena Sudtirol, partita diretta dal signor Giuseppe Emanuele Repace, va in scena alle ore 18:30 di mercoledì 23 ottobre nel turno infrasettimanale del girone B di Serie C 2019-2020. Siamo all’undicesima giornata, e i romagnoli cercano ancora di trovare il ritmo giusto in questa stagione: neopromossi dalla Serie D, sono ancora nella parte bassa della classifica e puntano un posto nei playoff, ma nell’ultimo turno non sono andati oltre un pareggio esterno nel derby romagnolo contro il Rimini. Sta facendo meglio il Sudtirol, che però sa bene di dover confermare quanto di buono mostrato nelle ultime due stagioni; intanto il 3-0 al Gubbio ha permesso agli altoatesini di spiccare il volo in una classifica che non è ancora quella sperata, ma che promette di migliorare. Adesso vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Manuzzi, leggendo insieme le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Cesena Sudtirol.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Sudtirol non sarà disponibile sui canali della televisione tradizionale: per seguire questa partita di Serie C dovrete dunque rivolgervi alla piattaforma Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della terza divisione (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA SUDTIROL

Francesco Modesto dovrebbe confermare il 3-5-2 per Cesena Sudtirol: la coppia d’attacco sarà formata da Butic e Borello, con Zerbin e Giraudo che agiranno sulle corsie laterali dovendo giocare a tutto campo. In mediana Domenico Franco si occupa della cabina di regia, con De Feudis che gli dà una mano e Rosaia che invece sarà l’altra mezzala; Sabato, Luca Ricci e Ciofi formeranno la linea difensiva a protezione del portiere Agliardi. Il Sudtirol di Stefano Vecchi gioca con il 4-3-1-2: davanti a Cucchietti ci sono Vinetot e Polak, mentre i terzini dovrebbero essere Ierardi e Fabbri. A centrocampo Tommaso Morosini e Tait giocheranno in qualità di interni mentre Berardocco sarà il playmaker di riferimento, davanti a lui Casiraghi (doppietta contro il Gubbio) a fluttuare tra le linee e supportare Turchetta e Mazzocchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Cesena Sudtirol ci dicono di come la squadra romagnola sia favorita; c’è comunque equilibrio tra il segno 1 per la sua vittoria (2,50 volte la somma giocata) e il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo esterno, valutato 2,80 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,05 quanto messo sul piatto.



