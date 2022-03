Diretta/ Cesena Teramo streaming video tv: romagnoli in sospeso (Serie C)

DIRETTA CESENA TERAMO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cesena Teramo, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Romagnoli in sospeso dopo gli ultimi risultati, la sconfitta di Pontedera la lasciato al terzo posto del girone B il Cesena ma la situazione resta in bilico con l’Entella ora lontana 3 lunghezze e il Pescara 5, con la conquista del podio dietro le battistrada Modena e Reggiana che andrà ottenuta attraverso una maggiore continuità.

Il Teramo è tornato alla vittoria nell’ultimo impegno disputato in campionato, 2-1 al Grosseto e abruzzesi ora a +6 dalla zona play out e soprattutto riavvicinatisi a -4 dai play off, una rincorsa che potrebbe aprire una nuova prospettiva per il finale di stagione. Nel match d’andata disputato allo stadio Gaetano Bonolis il Cesena è riuscito ad imporsi di larga misura, vincendo 0-4 grazie alle reti messe a segno da Brambilla, Ilari, Bortolussi e Caturano.

DIRETTA CESENA TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Teramo non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA TERAMO

Le probabili formazioni della diretta Cesena Teramo, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Candela, Ciofi, Pogliano, Favale; Ardizzone, Steffè, Missiroli; Pittarello, Bortolussi, Pierini. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Pinto, Soprano, Codromaz; Bouah, Arrigoni, Rossetti, Hadziosmanovic; Malotti, Bernardotto, D’Andrea.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Teramo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.



