DIRETTA CESENA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): INTERVALLO

Cesena Torino Primavera 1-0: l’ultima partita valida per la quinta giornata del campionato 1 si è sbloccata abbastanza presto, nello specifico al 10’ minuto, con il gol realizzato dai padroni di casa. Si è trattato a dire il vero di un episodio sfortunato: il Cesena ha trovato campo sulla corsia sinistra con uno spunto di Galvagno che, arrivato sul fondo, ha messo in mezzo un cross basso sul quale si è avventato Fabio Desole nel tentativo di liberare l’area di rigore, peccato invece che il suo tocco sia entrato in porta beffando il portiere granata Siviero che non ha potuto intervenire.

Lo stesso Desole ci ha provato su angolo poco dopo sbagliando però totalmente la mira di testa; poi è stato anche sostituito a causa di un infortunio, al suo posto è entrato Bonadiman mentre ha resistito Tosku, attaccante del Cesena che allo stesso modo era rimasto a terra a seguito dello scontro tra i due. Possiamo dire che nel corso di questo primo tempo non sia successo poi molto, speriamo che nella ripresa i ritmi si alzino maggiormente anche se ovviamente il Cesena, qualora il risultato della partita dovesse rimanere questo, avrà ben poco interesse nello schiacciare sull’acceleratore… (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA CESENA TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cesena Torino Primavera, potrete farlo gratuitamente su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Stesso discorso per la diretta streaming con il sito web e applicazione di Sportitalia.

CESENA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Cesena Torino Primavera? Cerchiamo di capire insieme come andrà questa partita evidenziando i trend delle due formazioni alla ricerca della possibile favorita per la vittoria finale. Sfida che si preannuncia equilibrata, con due squadre dalle statistiche molto diverse. Il Cesena ha numeri che raccontano solidità e corsa: percorre in media 110 km a partita come collettivo, costruisce 10 tiri a gara per uno xG medio di 1.1 e guadagna circa 4 calci d’angolo ogni 90 minuti.

l Torino invece è più tecnico e orientato al possesso: 520 passaggi completati a partita con l’84% di precisione, possesso medio del 56% e una produzione offensiva importante con 13 conclusioni a gara e uno xG che sfiora l’1.7. A livello disciplinare i granata commettono pochi falli (1,8 cartellini gialli di media), mentre i romagnoli tendono a pagare l’aggressività con oltre 3 ammonizioni a partita. Sarà quindi una partita tra l’intensità del Cesena e il palleggio del Torino, con il ritmo che potrebbe decidere l’esito finale. Adesso via al commento live della diretta di Cesena Torino Primavera. (agg. Gianmarco Mannara)

CESENA TORINO PRIMAVERA, VOLONTÀ DI RIALZARE LA CHINA

Le sconfitte nell’ultimo turno di campionato vogliono trasformarsi in un sorriso in questa giornata. La diretta Cesena Torino Primavera, in programma lunedì 22 settembre 2025 alle ore 15:00, potrebbe essere un’ottima possibilità.

Il Cesena come detto ha perso nella scorsa gara contro il Verona, il primo ko della stagione. Per il resto erano arrivati in apertura due pareggi contro Bologna per 0-0 e Inter per 3-3, seguite dalla vittoria con il Lecce col punteggio di 3-1.

Per il Torino invece non è una novità perdere una partita, purtroppo per i granata. Infatti i piemontesi sono usciti sconfitti in tre partite su quattro vale a dire Fiorentina, Atalanta e Sassuolo, conquistando i tre punti solo con il Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI CESENA TORINO PRIMAVERA

Il Cesena Primavera giocherà con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Gianfanti, difeso da Abbondanza, Ribello, Casadei e Mattioli. A centrocampo spazio a Brigidi, Bertaccini e Domeniconi con Carbone dietro alle punte Tosku e Wade.

Stesso identico modulo del Torino con Siviero in porta, protetto da Gatto, Pellini, Desole e Camatta. Kuygela e Ferraris le due mezzali con Momba Llema in cabina di regia. Perciun sarà il trequartista dietro a Gabellini e Carvalho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA TORINO PRIMAVERA

Il Torino Primavera è leggermente favorito a 2.40 contro i 2.45 del Cesena e il pareggio a 3.50. Gol a 1.42, No Gol a 2.50.