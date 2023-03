Diretta/ Cesena Torino Primavera, streaming video tv: punti pesanti

DIRETTA CESENA TORINO PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Cesena Torino Primavera, in diretta sabato 4 marzo 2023 alle ore 13.00 presso il centro C. S. Romagna di Cesena, sarà una sfida in programma per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Di fronte due squadre che si giocano tanto: i padroni di casa le remote possibilità di lottare per la salvezza, gli ospiti il piazzamento playoff.

Il Cesena è in fondo alla classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e diciotto sconfitte. Lunga fila di ko per Polli e compagni, reduci dal pesante 6-1 contro il Lecce. Il Torino, invece, è al quinto posto a quota 37 punti, raccolti grazie a undici vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Granata reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Roma.

CESENA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Torino Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA TORINO PRIMAVERA

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Cesena e Torino Primavera, andiamo ad analizzare le probabili formazioni del match. Partiamo dai bianconeri, schierati in campo con il 4-3-3: Galassi, David, Pieraccini, Manetti, Lepri, Suliani, Lilli, Francesconi, Carlini, Polli, Denes. Passiamo adesso ai granata, Scurto si affida al solito 4-3-1-2: Passador, N’Guessan, Dembele, Dellavalle, Opoku, Weidmann, Ruszel, Ruiz, Njie, Jurgens, Ansah Yeboh.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cesena Torino Primavera vedono favorita la formazione granata. Andiamo a scoprire i numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria del Cesena è a 4,05, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo del Torino è a 1,69. L’Under 2,5 è a 1,98, l’Over 2,5 è a 1,65. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,58 e 2,10.

