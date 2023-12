DIRETTA/ Cesena Torres video streaming tv: tradizione lunga ma discontinua (Serie C, 17 dicembre 2023)

DIRETTA CESENA TORRES: I TESTA A TESTA

C’è naturalmente grande attesa per la diretta di Cesena Torres, che sarà il big-match e scontro al vertice del girone B di Serie C. Dal punto di vista storico, questo incontro ha una lunga ma assai discontinua tradizione, tanto che le ultime dieci partite ufficiali tra Cesena e Torres coprono un arco che va dal 1965 allo scorso campionato. I numeri ci parlano di un leggero vantaggio per la Torres, che ha infatti raccolto quattro vittorie (ma solamente una in trasferta) a fronte di tre pareggi e altrettanti successi per il Cesena – due casalinghi.

Diretta/ Torres Arezzo (risultato finale 3-2): Mastinu decide il match! (Serie C, 10 dicembre 2023)

Gli unici due precedenti realmente significativi per l’attualità sono però le due partite della scorsa stagione, perché in precedenza bisogna tornare come minimo fino alla stagione 2003-2004: ricordiamo allora che l’andata dello scorso torneo terminò con un pareggio per 1-1 a Cesena mercoledì 14 settembre 2022, mentre il match di ritorno fu disputato ovviamente in Sardegna domenica 15 gennaio 2023 e vide la vittoria esterna per 0-1 del Cesena sul campo della Torres. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Recanatese Cesena (1-2) gol e highlights: Shpendi sigla il successo! (Serie C, 9 dicembre 2023)

CESENA TORRES, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cesena Torres sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Cesena Torres sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CESENA TORRES: BIANCONERI CONTRO ROSSOBLU

La diretta Cesena Torres, in programma domenica 17 dicembre alle ore 14:00, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone B. I bianconeri avevano iniziato la stagione con una sconfitta in casa contro l’Olbia in Sardegna. Difficilmente si sarebbero aspettati che quella, arrivati alla diciottesima giornata da giocare, sarebbe stata l’unica sconfitta in campionato. Infatti il Cesena sta viaggiando a ritmi impressionanti e lo dimostrano le sei vittorie consecutive con Vis Pesaro, Entella, Lucchese, Pescara, Juventus U23 e la più recente contro la Recanatese.

Diretta/ Recanatese Cesena (risultato finale 1-2): Ferretti accorcia inutilmente! (Serie C, 9 dicembre 2023)

I rossoblu, dopo un periodo complicato tra il 5 e l’8 novembre con la sconfitta in campionato con l’Entella e l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano della Juventus U23, sono riusciti a rialzare la china e l’hanno fatto nel migliore dei modi battendo Ancona, Vis Pesaro, Gubbio e Arezzo, pareggiando solamente sul campo della Fermana. Questa sfida rappresenta senza dubbio la sfida più interessante della giornata dato che mette a confronto la prima e la seconda della classe con due punti in più in favore del Cesena.

DIRETTA CESENA TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Torres vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Pisseri, terzetto arretrato composto da Pieraccini, Prestia e Silvestri. Agiranno come esterni Adamo a destra e Donnarumma a sinistra con Francesconi e De Rosi in regia. In avanti Kargbo e Shpendi saranno supportati da Berti trequartista.

La Torres risponde con il medesimo assetto tattico. Tra i pali Zaccagno, difesa a tre con Farbiani, Anteonlli e Idda. A centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Zecca, Mastinu, Giorico e Liviera a completare il reparto. Come trequartista Ruocco che darà una mano al tandem offensivo Scotto e Fischnaller..

DIRETTA CESENA TORRES, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cesena Torres danno favorita la squadra di casa a 1.80. Secondo William Hill, il segno X relativo al pari è offerto a 3.40 mentre il 2 fisso a 3.75.

Concludiamo la nostra lettura con le reti: l’Over 2.5 è quotato 1.91, poco più dell’Under a 1.80. Infine Gol e No Gol, entrambe a 1.85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA