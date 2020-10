Diretta Cesena Triestina/ Streaming video e tv: match di blasone (Serie C)

DIRETTA CESENA TRIESTINA: TUTTO FACILE PER I ROMAGNOLI?

Cesena Triestina, diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione Aia di Teramo, si gioca per la seconda giornata del girone B del nuovo campionato di Serie C alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre 2020. Match di blasone tra due formazioni di grande tradizione anche nei campionati superiori, la diretta di Cesena Triestina si presenta già come una sfida di notevole interesse. Per i romagnoli il debutto ha portato un buon pareggio esterno sul campo della Virtus Verona, adesso il Cesena cerca la prima vittoria affrontando una Triestina che deve invece lasciarsi alle spalle in fretta il ricordo della brutta sconfitta casalinga contro il Matelica di domenica scorsa. Gli alabardati avrebbero di conseguenza bisogno di un colpo a sorpresa nella trasferta romagnola, dove però avrannop di fronte un Cesena con idee molto diverse, che vorrà dare consistenza alla buona partenza di sette giorni fa.

DIRETTA CESENA TRIESTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Cesena Triestina, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA TRIESTINA

Scopriamo adesso qualcosa in più a proposito delle probabili formazioni di Cesena Triestina. Per i romagnoli prendiamo come base di partenza il 4-3-3 schierato da mister Viali a Verona con Satalino in porta; difesa a quattro composta da Munari, Ricci, Cioffi e Favale; a centrocampo il terzetto con Collocolo, Petermann e Ardizzone; infine il tridente offensivo Cappellini-Bortolussi-Russini. Per la Triestina a dire il vero non c’è molto da sorridere ripensando al Matelica, contro cui mister Gautieri aveva comunque schierato dal primo minuto il seguente 4-3-3: Offredi in porta; Rapisarda, Tartaglia, Lambrughi e Struna difensori; Rizzo, Lodi e Giorico a centrocampo; infine davanti il tridente con Sarno, Gomez e Di Massimo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Cesena Triestina grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo non spinge i padroni di casa, sono di poco favoriti gli ospiti: infatti il segno 2 è quotato a 2,60 mentre poi si sale a 2,80 per il segno 1 e fino a 2,95 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



