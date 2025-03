DIRETTA CESENA UDINESE PRIMAVERA: ROMAGNOLI CERTAMENTE FAVORITI

In casa contro l’ultima in classifica, la diretta Cesena Udinese Primavera è sulla carta l’occasione ideale per i romagnoli per fare un passo avanti verso l’obiettivo della salvezza: l’appuntamento sarà alle ore 13.00 di oggi, domenica 9 marzo 2025. Il Cesena arriva da una mezza occasione persa, cioè il pareggio contro la Sampdoria, ora dopo il match sul campo della penultima ospita il fanalino di coda e allora, partendo da una base di 31 punti, ecco che una vittoria potrebbe essere uno scatto, non decisivo per la matematica ma sicuramente prezioso verso la salvezza, tenendo lontani anche i playout.

Verso la diretta Cesena Udinese Primavera, dobbiamo invece dire che le speranze sono ormai praticamente finite per gli ospiti friulani, che arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Lecce e hanno raccolto appena 13 punti in tutto il campionato. Anche solo il terzultimo posto che varrebbe i playout è lontanissimo, resta da onorare il finale di stagione per ottenere comunque qualche soddisfazione e proseguire nel percorso dei ragazzi verso il calcio dei grandi, però la diretta Cesena Udinese Primavera è sicuramente più significativa per i romagnoli.

CESENA UDINESE PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Cesena Udinese Primavera in tv sarà su PrimaveraTv, il canale tematico di Sportitalia, punto di riferimento anche per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA UDINESE PRIMAVERA

4-3-1-2 a rombo per l’allenatore di casa Nicola Campedelli nelle probabili formazioni della diretta Cesena Udinese Primavera. L’estremo difensore Montalti sarà protetto da Manetti, Valentini, Gallea Beldi e Pitti da destra a sinistra, mentre a centrocampo potremmo trovare in azione Ghinelli, Campedelli e Zamagni, con il trequartista Giovannini qualche metro più avanti, collegamento con il tandem d’attacco formato da Coveri e Perini.

Scegliamo invece il modulo 4-3-3 per l’Udinese allenata da Igor Bubnjic, che davanti al portiere Cassin dovrebbe proporre i quattro difensori Lazzaro, Del Pino, Bozza e Marello; a centrocampo invece il terzetto friulano dal primo minuto potrebbe vedere titolari Landolfo, Conti ed El Bouradi; infine l’ala destra Bonin e sulla sinistra Vinciati assisteranno il centravanti Cosentino.