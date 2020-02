Diretta Cesena Vicenza/ Streaming video tv: sfida di grande fascino (Serie C)

Cesena Vicenza, diretta dall’arbitro Daniele De Santis oggi pomeriggio, domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Manuzzi di Cesena, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie C. Cesena Vicenza è sfida tra nobili decadute che nella loro storia vantano numerose partecipazioni alla Serie A e anche incursioni nelle competizioni europee. Ma la realtà attuale vede Cesena e Vicenza alla rincorsa della gloria perduta. I berici hanno preso da tempo la vetta del girone B, ritrovandosi però con soli 4 punti di vantaggio sulla Reggio Audace seconda e 5 sul Carpi terzo dopo 3 pareggi consecutivi messi in fila contro Gubbio, Vis Pesaro e Virtus Verona. Il momento della fuga decisiva non è dunque ancora arrivato per i biancorossi, mentre il Cesena anche dopo il cambio di allenatore continua ad arrancare, anche se l’ultimo 1-4 inflitto all’Imolese ha regalato una scossa importante ai romagnoli, ora a +3 dalla zona play out. Sfida combattuta all’andata, vinta 2-1 dal Vicenza con i gol di Vandeputte e Giacomelli su rigore. I veneti non vincono però allo stadio Manuzzi dall’1-2 del 17 febbraio 2007, in Serie B. Ultima vittoria del Cesena in casa risalente al 26 gennaio 2013 con il punteggio di 3-1.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Vicenza non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VICENZA

Andiamo adesso a leggere insieme le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cesena Vicenza, domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Manuzzi di Cesena, sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie C. Il Cesena allenato da Viali dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Marson; Zampano, Ricci, Brignani, Valeri; Ardizzone, De Feudis, Franco; Borello, Caturano, Russini. Il Vicenza guidato in panchina da Di Carlo sarà chiamato a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Grandi: Bruscagin, Padella, Bizzotto, Barlocco; Nalini, Rigoni, Pontisso, Vandeputte; Arma, Marotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Cesena e Vicenza. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 3.60, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.00. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.50, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.50.



