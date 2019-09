Diretta/ Cesena Vis Pesaro (risultato finale 1-2): incredibile ribaltone biancorosso!

DIRETTA CESENA VIS PESARO (RISULTATO FINALE 1-2)

Cesena Vis Pesaro 1-2: incredibile epilogo al Manuzzi nel posticipo della seconda giornata nel girone B di Serie C, dove i marchigiani rimontano la squadra di casa e ottengo una preziosa vittoria esterna. Nel secondo tempo la Vis Pesaro ha saputo ribaltare la partita nel giro di due minuti, riuscendo a portarsi in vantaggio dopo aver rischiato a più riprese di incassare il secondo gol: al 71’ una punizione di Voltan ha trovato la sponda di Malec che ha accomodato il pallone sul piede di Farabegoli, sfortunata deviazione di Karlo Butic che ha ingannato Agliardi. Proprio l’attaccante che aveva portato in vantaggio il Cesena ha dunque infilato la sua porta; l’episodio ha galvanizzato gli adriatici che, nemmeno il tempo di battere la ripresa del gioco a metà campo, hanno raddoppiato con un’iniziativa personale di Davide Voltan, bravo a inserirsi tra le maglie larghe della difesa avversaria e trafiggere il portiere con il piatto. Il Cesena, vistosi ribaltato in maniera ingiusta rispetto a quanto visto in campo, ha provato ad alzare il baricentro ma non sono arrivate azioni degne di nota; così la Vis Pesaro fa il colpo grosso al Manuzzi e ottiene i primi punti in classifica, lasciando al palo i romagnoli. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CESENA VIS PESARO (1-0): GOL DI BUTIC

Cesena Vis Pesaro 1-0: la partita del girone B di Serie C è arrivata all’intervallo, e la formazione romagnola è in vantaggio meritatamente per quanto si è visto nel primo tempo al Manuzzi. Dopo il rigore sbagliato da Borello, il Cesena è comunque riuscito a sbloccare appena dopo la mezz’ora: Brignani di testa – su azione di calcio d’angolo – ha impegnato Bianchini la cui respinta laterale ha comunque trovato pronto Karlo Butic, che ha così ripagato la fiducia del suo allenatore Francesco Modesto e timbrato il primo gol in Serie C (e il secondo in stagione dopo quello messo a segno in Coppa Italia), confermando le straordinarie doti di realizzatore che aveva messo in mostra in Primavera. La reazione della Vis Pesaro non c’è stata, e così il Cesena si avvicina alla prima vittoria in questo campionato; funziona bene la coppia offensiva Butic-Sarao, premiata dunque la scelta del tecnico ma ora bisognerà vedere come andranno le cose nel secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

CESENA VIS PESARO (0-0): BORELLO SBAGLIA UN RIGORE

Cesena Vis Pesaro 0-0: ancora in parità il posticipo di Serie C al Manuzzi, ma al 16’ minuto i romagnoli hanno avuto una grande chance per portarsi in vantaggio. L’arbitro ha fischiato un calcio di rigore per un fallo del portiere adriatico Bianchini, che dopo un incredibile errore si è trovato costretto a stendere Borello. Lo stesso duello si è ripetuto dal dischetto ma questa volta la meglio l’ha avuta l’estremo difensore, che ha neutralizzato la conclusione del trequartista bianconero. Il Cesena ha così buttato alle ortiche una bella occasione per sbloccare la partita; i padroni di casa hanno iniziato bene con lo stesso Borello che ha subito testato i riflessi di Bianchini, poi la Vis Pesaro si è fatta a vedere con un cross di Paoli che non ha raggiunto nessun compagno appostato in area di rigore. Adesso vedremo come procederà questa partita, e se il Cesena sarà in grado di riprendere vigore dopo il rigore fallito che avrebbe potuto cambiare la storia della partita valida per la seconda giornata del girone B. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Vis Pesaro, trattandosi del posticipo del lunedì, sarà visibile in chiaro da parte di tutti: a trasmetterla saranno infatti i due canali della televisione di stato Rai Sport e Rai Sport +, che sono disponibili anche in alta definizione. In assenza di un televisore si potrà seguire questa partita di Serie C anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente visitando il sito www.raiplay.it, dove selezionare il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

CESENA VIS PESARO (0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Cesena Vis Pesaro, ultima partita nel programma della seconda giornata di Serie C (girone B) e che sta per cominciare, i romagnoli sperano di mettersi subito alle spalle il brutto KO incassato solo lo scorso fine settimana con il Carpi. In questo giorni poi anche il tecnico della formazione dei cavallucci marini Francesco Modesto è tornato sulla sconfitta patita nella prima giornata del campionato di Serie C, sulle colonne di Pianeta Bianconero, affermando: “Aver preso quattro gol fa male, a me per primo, ma il Carpi a livello corale non ci ha mai messo in difficoltà mentre noi abbiamo avuto il possesso palla nettamente dalla nostra parte e abbiamo creato i presupposti per fare gol già dopo qualche minuto. Anche dopo il loro secondo gol ho avuto la sensazione che la squadra fosse sempre viva”. Adesso è arrivato il momento di mettersi comodi e stare a vedere quello che succederà al Manuzzi, dove Cesena Vis Pesaro prende finalmente il via! (agg Michela Colombo)

LE STATISTICHE

Mentre ci avviciniamo sempre più alla diretta di Cesena Vis Pesaro, ultima partita in programma nella seconda giornata di Serie C, diamo un rapido sguardo alle principali statistiche che le due squadre in campo al Manuzzi per il girone B sono riuscite finora a rimediare: naturalmente il quadro è ancora piuttosto scarno visto che stiamo parlando di una sola partita, ma qualche numero potrebbe eventualmente essere utile per una lettura a poche ore dal calcio d’inizio. E’ stata una falsa partenza quella dei romagnoli, che dopo la prima giornata hanno all’attivo una pesante sconfitta a cui porre subito rimedio. Con quattro gol incassati in trasferta, la squadra di mister Francesco Modesto ha la peggiore difesa del campionato (primato negativo condiviso al momento con i bresciani della FeralpiSalò). Prima trasferta della stagione per la Vis Pesaro, che dopo i primi 90 minuti è reduce da una sconfitta. Statistiche fin qui contrarie ai marchigiani guidati da Simone Pavan, che hanno segnato una rete, subendone però due dalla formazione avversaria.

I TESTA A TESTA

La diretta di Cesena Vis Pesaro ci offrirà nel posticipo di questa sera un derby adriatico tra due squadre che si sono già affrontate nel corso di questa stagione pur appena cominciata. Ci riferiamo naturalmente alla Coppa Italia di Serie C, nella quale Cesena e Vis Pesaro erano state inserite nello stesso girone E della prima fase. Romagnoli e marchigiani si sono dunque affrontati domenica 11 agosto 2019 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, dove i padroni di casa vinsero con il punteggio di 3-1 in rimonta. La Vis Pesaro era infatti passata in vantaggio per prima dopo soli tre minuti di gioco grazie al gol messo a segno da Mattia Gennari, che fu però ribaltato già nel primo tempo con i gol segnati da Fabrizio Brignani al 27’ e da Nicola Capellini di 32’ per il Cesena, con i romagnoli che poi chiusero definitivamente il discorso grazie al gol messo a segno da Simone Russini al minuto 82. Adesso si gioca di nuovo al Manuzzi, il Cesena concederà il bis o arriverà la rivincita della Vis Pesaro? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Cesena Vis Pesaro, che sarà diretta dal signor Mario Cascone, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 2 settembre: rappresenta il posticipo nella seconda giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Siamo nel girone B e, almeno sulla carta, questa partita dello stadio Manuzzi dovrebbe essere uno scontro per la salvezza: le due squadre infatti hanno la permanenza in categoria come principale obiettivo per la loro stagione, e si è visto anche nel primo impegno per quanto naturalmente sia presto per fare un bilancio. Ad ogni modo il Cesena, appena tornato in Serie C dopo la promozione centrata in quarta divisione, ha aperto il campionato con una sconfitta netta sul campo del Carpi, capendo subito che questo torneo sarà particolarmente complesso e ci saranno tante squadre agguerrite e pronte a strappargli punti. Anche per la Vis Pesaro è arrivato un ko nella prima giornata, in casa e contro il Sudtirol; dunque i marchigiani vanno a caccia di riscatto immediato, vedremo se succederà tra poche ore nella diretta di Cesena Vis Pesaro mentre adesso possiamo valutare brevemente in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco, leggendone brevemente le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VIS PESARO

Per Cesena Vis Pesaro Francesco Modesto perde Sabato, che è squalificato: in difesa dovrebbe allora giocare Luca Ricci che completerà con Brignani e Maddaloni il reparto a protezione del portiere Agliardi. A centrocampo una linea a quattro con Franchini e Valeri che si dispongono sugli esterni, in mezzo invece dovrebbero agire nuovamente Rosaia e Franco. Nel tridente offensivo cercano spazio Sarao e Juan Manuel Valencia, che però devono vincere la concorrenza di Butic e Russini; da vedere cosa deciderà il tecnico, quasi certamente sarà schierato Borello a destra. Simone Pavan manda in campo un 3-4-1-2 con Farabegoli, Lelj e Gennari a protezione di Bianchini, poi una mediana speculare a quella avversaria con Paoli e Ejjaki a fare legna in mezzo con il supporto di Adorni e Campeol che partiranno dalle corsie esterne. Tessiore si disporrà alle spalle dei due attaccanti nel ruolo di trequartista; attenzione a Voltan e Ricciulli che si giocano una maglia in questa zona del campo, davanti invece Grandolfo e Malec non dovrebbero avere particolari problemi nell’essere confermati.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per un pronostico su Cesena Vis Pesaro ci parlano dei romagnoli come dei favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,20 volte la somma messa sul piatto, mentre per il successo esterno degli adriatici siamo ad un valore di 3,30 volte quanto investito con questo bookmaker. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un corrispettivo di 3,10 volte quello che avrete puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA