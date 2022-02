DIRETTA/ Cesena Vis Pesaro video streaimng tv: ci sono tre precedenti al Manuzzi

DIRETTA CESENA VIS PESARO: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Cesena Vis Pesaro soffermiamoci sui precedenti che introducono la partita. Al Dino Manuzzi la gara si è giocata in tre occasioni col bilancio sorprendentemente in favore degli ospiti in grado di vincerne due rispetto all’unico successo dei padroni di casa. L’ultima volta Vis Pesaro si impose col risultato di 2-0 quando il calendario diceva 7 marzo. La partita in questione fu decisa nella ripresa dalle reti di Di Paola e Carissoni. La sfida precedente invece terminò col risultato di 1-2 in maniera abbastanza clamorosa. Anche perchè i bianconeri erano andati avanti dopo 32 minuti grazie a una giocata di Butic.

Questi era in grado di disfare tutto siglando un autogol per il pari al minuto 71. Fu abbastanza clamoroso in quanto sessanta secondi arrivò la rete della vittoria per gli ospiti siglata da Voltan. L’unico successo del cavalluccio marino in casa contro questo avversario è una gara di Coppa Italia di categoria dell’agosto 2019, una partita terminata col risultato di 3-1. Gli ospiti erano andati avanti subito, al terzo minuto, con la rete di Gennari. Brignani pareggiava con Capellini e Russini che regalavano tre punti insperati ai bianconeri.

DIRETTA CESENA VIS PESARO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Cesena Vis Pesaro di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

CESENA VIS PESARO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Cesena Vis Pesaro, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. E’ quasi derby tra due realtà che sono geograficamente vicine, pur appartenendo a due regioni diverse. Battendo 0-3 l’Ancona a domicilio nel turno infrasettimanale il Cesena ha consolidato il terzo posto, mantenendosi a +2 sull’Entella e tornando alla vittoria dopo tre giornate.

La Vis Pesaro si è invece mantenuta al settimo posto, in piena zona play off, dopo la vittoria interna contro la Lucchese, con i marchigiani che si stanno dimostrando una realtà solida di questo girone B. Nel match d’andata Vis Pesaro e Cesena hanno pareggiato 1-1, gol di Bortolussi per i romagnoli e di De Respinis su rigore per i marchigiani. Vis Pesaro corsara nell’ultimo precedente a Cesena, 0-2 con gol di Di Paola e Carissoni il 7 marzo 2021.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Cesena Vis Pesaro, match che andrà in scena al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Candela, Gonnelli, Ciofi, Calderoni; Berti, Rigoni, Steffé; Ilari, Bortolussi, Caturano. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Farroni; Piccinini, Di Sabatino, Gavazzi; Saccani, Astrologo, Coppola, De Nuzzo; Marcandella; Cannavò, Gucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



