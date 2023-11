DIRETTA/ Cesena Vis Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA CESENA VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Cesena e Vis Pesaro vede scendere in campo il miglior attacco di questo campionato che è rappresentato dalla formazione bianconera. I gol totali per il Cesena risultano essere 28, 7 in più rispetto alla formazione che si siede al secondo posto. Stagione da incorniciare per il duo di attacco del Cesena Corazza-Shpendi. I due attaccanti della formazione bianconera hanno realizzato fino a questo momento rispettivamente 6 e 5 gol con il primo che risulta essere il miglior cannoniere di questo campionato.

L’andamento in casa del Cesena li vede aver raccolto 13 dei 24 punti totali certificando come riesca a fare bene non soltanto tra le mura amiche. Ospiti che si posizionano al quindicesimo posto della classifica con ben 12 punti in campionato, frutto di due vittorie ma soprattutto sei pareggi. Biancorossi che risultano essere la formazione ad aver ottenuto più pari in questo campionato insieme al Perugia. L’andamento in trasferta della Vis Pesaro li vede per raccolto solamente tre punti da inizio campionato su sei partite giocate. (Marco Genduso)

CESENA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Cesena Vis Pesaro sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cesena Vis Pesaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CESENA VIS PESARO: QUASI UN DERBY!

esena Vis Pesaro, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Il Cesena, attualmente secondo in classifica a -3 dalla Torres dopo il pari di Gubbio, si prepara per uno scontro diretto contro la Vis Pesaro, posizionata al quint’ultimo posto e distante di 12 punti. Al momento, il Cesena vanta il doppio dei punti rispetto agli avversari: 24 contro 12. Questa sarà la seconda sfida tra le due squadre in cinque giorni, dopo che si sono già affrontate mercoledì 8 novembre nel secondo turno di Coppa Italia, con il Cesena che ha vinto 1-0 grazie a un gol di Simone Corazza.

Gli ospiti cercheranno di estendere la loro striscia positiva a sette partite dopo il pari contro l’Arezzo, mentre il Cesena è determinato a ottenere punti cruciali, con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta della classifica dopo qualche incertezza della capolista Torres. Il Cesena, imbattuto da 10 turni dopo la sconfitta contro l’Olbia alla prima giornata, si trova in una settimana cruciale, poiché giocherà il recupero contro l’Entella il 16 novembre, partita che era stata annullata il 26 ottobre a causa del maltempo. Il primo posto è a portata di mano, ma per raggiungerlo, la squadra dovrà superare la Vis Pesaro e mantenere l’andamento quasi perfetto finora, con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite, segnando 16 gol e subendone 6.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Cesena Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Francesconi, Donnarumma; Berti; Ogunseye, Kargbo. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Polverino; Ceccacci, Tanucci, Zagnoni; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino, Zoia; Pucciarelli, Di Paola; Sylla.

CESENA VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.27, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











