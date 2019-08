Diretta Cesena Vis Pesaro/ Streaming video tv: un “quasi” derby, Coppa Italia Serie C

Cesena Vis Pesaro, diretta dall’arbitro Eugenio Scarpa di Collegno presso lo stadio Dino Manuzzi della città romagnola, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 11 agosto 2019, per la seconda giornata del girone E della Coppa Italia di Serie C. A volere essere pignoli, Cesena Vis Pesaro sarebbe stata la partita della terza giornata, ma c’è stato un cambio di calendario ed ecco così il match venire dopo la vittoria del Cesena sul campo del Rimini e prima della sfida che logicamente opporrà la Vis Pesaro al Rimini settimana prossima, che rischia però di essere inutile se il Cesena vincesse anche oggi. Solamente la prima in classifica di ciascun girone si qualificherà alla fase successiva di questa Coppa Italia di Serie C 2019-2020 e il Cesena ha la possibilità di chiudere i conti nel girone adriatico. Cesena Vis Pesaro è un “quasi” derby, tra squadre di città non lontane sia pure in regioni differenti: sfida dunque interessante e che potrebbe già emettere un verdetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Vis Pesaro non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VIS PESARO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Cesena Vis Pesaro. Siamo ancora in piena estate, ma come base di partenza potremmo tenere gli undici titolari delle due formazioni nelle ultime rispettive uscite. Per il Cesena abbiamo già avuto un impegno ufficiale, indichiamo allora il 3-4-3 della vittoria sul campo del Rimini: Agliardi; Ricci, Brignani, Sabato; Franchini, De Feudis, Valencia, Valeri; Cortesi, Butic, Russini erano stati gli undici titolari per il mister Francesco Modesto. Per la Vis Pesaro di Simone Pavan gli unici riscontri sono stati solamente in amichevole, si può comunque provare a disegnare un 4-3-1-2 con Bianchini, Adorni, Gennari, Lelj, Campeol, Paoli, Rubbo, Ejjaki, Voltan, Grandolfo e Tascini per affrontare il primo match ufficiale della nuova stagione.



