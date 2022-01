Diretta/ Cesena Viterbese streaming video tv: romagnoli al bivio (Serie C)

DIRETTA CESENA VITERBESE: ROMAGNOLI, PROVE DI RIPARTENZA

Cesena Viterbese, in diretta sabato 22 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Momento importante per il Cesena che dopo aver chiuso il 2021 con un poker incassato sul campo del Gubbio si trova a metà del guado. +6 sull’Entella quarta, ma i bianconeri terzi in classifica sono distanti 9 lunghezze dalla coppia di testa composta da Reggiana e Modena, che al momento sembra irraggiungibile.

Per ritrovare il feeling con la vittoria il Cesena proverà a sfruttare le difficoltà del fanalino di coda Viterbese, che divide l’ultima piazza a 14 punti col Grosseto, a -2 dalla Pistoiese terzultima. Gli etruschi hanno chiuso il 2021 con tre 0-0 consecutivi contro Montevarchi, Carrarese e Fermana e non vincono in campionato dal 21 novembre scorso, 2-1 contro il Gubbio. All’andata il Cesena ha vinto di misura a Viterbo, decisivo il gol di Caturano nella parte finale del match.

DIRETTA CESENA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Cesena Viterbese, match che andrà in scena al Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nardi; Candela, Ciofi, Mulè, Favale; Missiroli, Steffè, Ardizzone; Tonin, Pierini; Bortolussi. Risponderà la Viterbese allenata da Francesco Punzi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bisogno; Pavlev, Martinelli, D’Ambrosio, Urso; Adopo, Megelaitis, Iuliano; Volpicelli, Capanni, Murilo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Viterbese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

