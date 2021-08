Diretta Chamizo-Kadzimahamedau/ Streaming video Rai: semifinale lotta libera 74kg

DIRETTA CHAMIZO KADZIMAHAMEDAU: SEMIFINALE LOTTA LOBERA 74KG ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Chamizo-Kadzimahamedau, è la semifinale per i 74 kg uomini nella lotta libera alle Olimpiadi di Tokyo 2020: avvio della diretta fissato per le ore 11.15 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 18.15 in terra nipponica), al Makuhari Messe Hall di Tokyo. L’azzurro classe 1992 è pronto a tornare sotto ai riflettori per una semifinale durissima contro il lottatore bielorusso: in palio l’accesso alla finale per la medaglia più preziosa a cinque cerchi, messa in calendario solo per domani, a cui pure il nostro beniamino sogna di accedere dopo un cammino davvero accidentato. Frank Chamizo infatti ha dovuto faticare parecchio per arrivare fino a qui, complice un sorteggio del tabellone davvero sfortunato; pure il lottatore naturalizzato italiano appare pronto a fare l’impresa e chissà che riesca a vendicare anche il bronzo vinto ai Giochi di Rio 2016.

COME VEDERE CHAMIZO KADZIMAHAMEDAU, SEMIFINALE LOTTA LIBERA IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della semifinale di lotta libera con Frank Chamizo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale vista la contemporaneità con altri eventi Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

DIRETTA CHAMIZO KADZIMAHAMEDAU: RISULTATO E CONTESTO

Siamo dunque impazienti di dare il via alla diretta tra Chamizo e Kadzimahamedau, semifinale per la lotta libera maschile 74 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020: prima però andiamo a ripercorrere il cammino dei due lottatori nel tabellone olimpico di quest’oggi (ricordiamo che in ogni caso la finale sarà domani). Cominciamo ovviamente dall’azzurro, che come abbiamo accennato prima non è stato assolutamente favorito dal sorteggio: Chamizo ha cominciato subito contro il georgiano Kentchadze, argento ai Mondiali 2018, che pure è stato brillantemente sconfitto per 5-1 al termine di una gara dove il nostro beniamino pareva perfettamente in controllo. Ai quarti di finale Chamizo si è poi trovato davanti l’azero Turan Bayramov, superato per 3-1 ma al termine di un incontro intensissimo, deciso solo alle battute conclusive, e ora Frank se la vedrà con Kadzimahamedau, campione d’Europa del 2020 nella categoria dei 79 kg (non olimpica). Che pure questa notte ha avuto vita facile nel tabellone delle Olimpiadi di Tokyo 2020: il bielorusso infatti prima ha superato il cubano Grazon Caballero per 12-8 e poi ha avuto la meglio anche sullo statunitense Dake, per 11-0. Due risultati netti che testimoniano il suo grande stato di forma: con la diretta Chamizo-Kadzimahamedau ci attenderà una sfida davvero brillante!

