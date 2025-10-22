Champions League, Diretta Chelsea Ajax, streaming video tv: i Blues hanno vinto una partita in Europa mentre gli olandesi zero (22 ottobre 2025)

DIRETTA CHELSEA AJAX (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Due squadre certamente fra le più nobili del calcio europeo, una nobiltà che si è tuttavia formata in anni molto diversi ed ecco così spiegato il perché per la diretta Chelsea Ajax ci siano appena due precedenti in partite ufficiali, un numero molto più basso di quanto fosse lecito attendersi. Dobbiamo fare riferimento al girone H della Champions League 2019-2020, quella che sarebbe poi passata alla storia per il Covid: nel gruppo si era ovviamente ancora nell’autunno 2019 e quindi nessuno ancora immaginava quanto sarebbe successo.

Il Chelsea vinse per 0-1 all’andata ad Amsterdam il 23 ottobre 2019 con il gol al minuto 86 di Batshuayi, è però molto più probabile che qualcuno ricordi il pirotecnico pareggio per 4-4 al ritorno a Stamford Bridge il 5 novembre. Per il Chelsea due rigori di Jorginho più i gol di Azpilicueta e James, per l’Ajax curiosamente le due autoreti di Abraham e Kepa più i gol di Promes e van de Beek, un pizzico di fortuna con gli autogol ma anche di rimpianto per una partita che gli olandesi conducevano anche per 1-4. Sarà così emozionante anche oggi la diretta Chelsea Ajax? Parola a Londra per capirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA CHELSEA AJAX, STREAMING VIDEO

CHELSEA AJAX, MARESCA CONTRO HEITINGA

C’è tanta attesa per quella che sarà la terza giornata della fase campionato di Champions League per la diretta Chelsea Ajax. Il club inglese ospiterà i lancieri olandesi in questo mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 21:00.

Il Chelsea aveva iniziato col piede sbagliato perdendo 3-1 contro il Bayern Monaco, ma è riuscito a rialzarsi con il Benfica. Infatti i Blues hanno ottenuto i tre punti proprio contro i portoghesi grazie all’autorete di Richard Rios.

Situazione peggiore per l’Ajax che non sta trovando affatto continuità né in campionato né in Champions. Per quanto riguarda la campagna europea, gli olandesi hanno perso sia contro l’Inter per 2-0 che con il Marsiglia per 4-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA AJAX

Il Chelsea giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Sanchez in porta, difeso da James, Adarabioyo, Fofana e Cucurella. A centrocampo spazio al duo Gusto-Caicedo con Estevao, Buonanotte e Neto alle spalle di Joao Pedro.

L’Ajax invece replicherà con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Jaros, protetto dal terzetto Gaaei, Sutalo e Baas. Agiranno da esterni Rosa e Godts con Klaassen e Taylor in mediana Edvardsen e Gloukh giocheranno alle spalle di Weghorst.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CHELSEA AJAX

Il Chelsea è favorito dato che i bookmakers lo quotano a 1.25 contro i 6.50 del pareggio e i 9.50 dell’Ajax. Il segno Gol è offerto a 1.75, No Gol a 2.15.