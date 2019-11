Diretta Chelsea Ajax/ Streaming video tv: scontro al vertice (Champions League)

Chelsea Ajax, che sarà diretta dal nostro Gianluca Rocchi, è una delle partite più affascinanti nella quarta giornata dei gironi di Champions League 2019-2020: alle ore 21:00 di martedì 5 novembre si gioca per il gruppo H, nel quale le due squadre in campo a Stamford Bridge sono appaiate al primo posto. Il primo round è andato al Chelsea, capace di espugnare la Johann Cruijff Arena e fermare la marcia dei Lancieri che arrivavano da un doppio 3-0; adesso gli olandesi hanno bisogno di fare risultato a Londra perchè la qualificazione non è affatto chiusa e, anche se le ultime due partite sono sicuramente le più abbordabili, c’è davvero il rischio di ritrovarsi al terzo posto e tagliati virtualmente fuori dalla corsa agli ottavi, se il Valencia dovesse rispettare il pronostico e battere il fanalino di coda Lille. Aspettiamo dunque con trepidazione la diretta di Chelsea Ajax; intanto possiamo analizzare nel dettaglio le scelte dei due allenatori per questa partita, leggendone le probabili formazioni.

La diretta tv di Chelsea Ajax non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: per essere aggiornati in tempo reale sull’andamento della partita di Champions League potrete allora rivolgervi a Sky Sport Collection (numero 206) dove va in onda il programma Diretta Gol Champions League che segue in contemporanea le due gare del torneo. Trasmissione disponibile anche tramite l’applicazione Sky Go, che fornisce la diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Chelsea Ajax potrebbe vedere all’opera la stessa squadra, dal lato inglese, che sabato ha vinto sul campo del Watford: Frank Lampard dispone un 4-2-3-1 con Zouma e Tomori a protezione di Arrizabalaga, mentre Azpilicueta e Marcos Alonso (favorito su Emerson Palmieri) giocheranno sugli esterni. In mediana agiscono Kovacic e Jorginho, anche se Barkley spera di avere una maglia; il nazionale inglese potrebbe avanzare sulla trequarti spostando Mount come esterno sinistro, in questo caso fuori Pulisic e Willian come sempre in ballottaggio con Pedro, mentre Abraham sarà il centravanti. Erik Ten Hag ovviamente conferma il 4-2-1-3 nel quale Van de Beek accompagna il tridente formato da Ziyech, Tadic e Promes; a centrocampo dunque restano soltanto Edson Alvarez e Lisandro Martinez, con una difesa invariata anche rispetto all’ultima di campionato (4-2 esterno contro lo Zwolle) e nella quale Veltman e Daley Blind proteggono il portiere Onana, lasciando a Mazraoui e Tagliafico il compito di percorrere le fasce laterali giocando come terzini.

Sono i Blues ad essere favoriti nel pronostico su Chelsea Ajax: l’agenzia di scommesse Snai valuta infatti 1.92 volte la posta messa in palio per il segno 1 che valuta la vittoria interna. Il pareggio è come sempre identificato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,75 volte quanto investito, ed è esattamente lo stesso valore che accompagna anche l’eventualità del segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno dei Lancieri.



