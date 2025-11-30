Diretta Chelsea Arsenal, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Stamford Bridge per la tredicesima giornata di Premier League 2025/2026.

DIRETTA CHELSEA ARSENAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Negli ultimi minuti prima del grande derby di Londra, possiamo curiosare nella storia recente della diretta Chelsea Arsenal. Il trend recente è nettamente favorevole ai Gunners, infatti l’ultima affermazione del Chelsea risale a domenica 22 agosto 2021, quando i Blues si imposero per 0-2 tra l’altro all’Emirates Stadium, da allora però l’Arsenal si è ampiamente rifatto grazie a cinque vittorie e due pareggi negli ultime sette confronti. Negli ultimi due campionati, il verdetto è sempre stato: un pareggio a Stamford Bridge (l’ultimo per 1-1 domenica 10 novembre 2024) e una vittoria casalinga per l’Arsenal, compreso il successo per 1-0 di domenica 16 marzo scorso che per ora chiude la storia del derby di Londra.

I Gunners comandano anche nei precedenti da quando il campionato si chiama Premier League: ventisette vittorie per l’Arsenal, venti per il Chelsea e diciannove pareggi. Questo ci dicono gli anni recenti, ma adesso buttiamoci sulla cronaca della diretta Chelsea Arsenal da Stamford Bridge! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CHELSEA ARSENAL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Le piattaforme che possiedono i diritti per trasmettere la diretta Chelsea Arsenal sono due, Sky e Now TV. La sfida di Premier League sarà visibile in streaming sulle rispettive applicazioni come Sky Go. L’incontro sarà selezionabile anche in televisione sul canale Sky Sport Arena.

CHELSEA ARSENAL, LA SECONDA OSPITA LA CAPOLISTA

Sfida di grande importanza quella prevista con la diretta Chelsea Arsenal di domenica 30 novembre 2025 alle ore 17:30. In quel di Stamford Bridge va infatti in scena il big match della tredicesima giornata della Premier League 2025/2026 visto che a scendere in campo quest’oggi sono la seconda e la prima forza del campionato.

I Blues sono appunto al secondo posto con ventitre punti in classifica, avendo appena scavalcato il Manchester City che è finito KO contro il Newcastle United. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dopo aver conquistato quattro vittorie consecutive se si tiene conto pure dell’ottimo successo per 3 a 0 ottenuto sul Barcellona.

Entrambe le compagini con sede a Londra hanno infatti giocato in settimana in Champions League ed anche i Gunners sono stati in grado di imporsi contro un’altra grande società europea, ovvero il Bayern Monaco. La squadra allenata da mister Arteta ha rifilato un 3 a 1 ai bavaresi, a cui non è bastato il gol del momentaneo pari di Karl.

Sotto gli occhi del commissario tecnico della Nazionale inglese Tuchel, i biancorossi hanno brillato come stanno facendo da diversi mesi pure in Patria. L’Arsenal pare aver dimenticato cosa sia la sconfitta non perdendo più da ben sedici partite ed essendo finiti KO per l’ultima volta a fine agosto e di misura contro il Liverpool, ora in difficoltà.

DIRETTA CHELSEA ARSENAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Chelsea Arsenal: i Blues di mister Enzo Maresca adotteranno il modulo 4-2-3-1 per cominciare il match con Robert Sanchez, Gusto, Calobah, Fofana e Cucurella, James e Caicedo, Estevao, Garnacho ed Enzo Fernandez mentre Pedro Neto sarà l’unica punta. Il tecnico Arteta schiererà invece i suoi calciatori secondo un 4-3-3 con Raya, Timber, Mosquera, Saliba e Lewis-Skelly, Rice, Eze e Zubimendi, Saka, Trossard e Merino.

DIRETTA CHELSEA ARSENAL, LE QUOTE

Le quote di Sisal per l’esito finale della diretta Chelsea Arsenal: sembra che gli ospiti partono da una posizione privilegiata alla vigilia del match nella corsa ai tre punti in palio oggi ed infatti il loro trionfo è pagato a 2.20. I Blues hanno invece le stesse chances di vincere rispetto a quelle di strappare un pareggio, con i segni 1 ed x entrambi quotati a 3.25.