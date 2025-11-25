Le informazioni sulla diretta Chelsea Barcellona, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA CHELSEA BARCELLONA (RISULTATO LIVE 2-0): RADDOPPIO

La ripresa di questa diretta si apre con il Chelsea che trova subito il raddoppio grazie a una giocata straordinaria di Estêvão: al 55’ il brasiliano parte in dribbling, entra in area e conclude con un tiro a giro perfetto che si insacca all’incrocio di destra, imprendibile per Joan García. È il gol del 2-0 che accende Stamford Bridge. Il Barcellona prova a riorganizzarsi ma commette troppi errori: al 58’ Eric García entra con eccessiva irruenza e concede una punizione da zona interessante ai Blues. Poco prima, un grande intervento difensivo aveva impedito al Chelsea di creare un’altra chance pulita in area.

La tensione sale anche fuori dal rettangolo di gioco: al 52’ Enzo Maresca protesta con troppa veemenza e viene incredibilmente espulso da Slavko Vinčić, lasciando la panchina londinese senza il proprio allenatore. Chelsea comunque in controllo, Barcellona frastornato dal raddoppio lampo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CHELSEA BARCELLONA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Chelsea Barcellona partono con buon ritmo in questa diretta e le prime occasioni arrivano dai catalani. Lewandowski, servito in area e lasciato sorprendentemente libero, prova la conclusione di prima ma trova la deviazione decisiva di un difensore che salva il Chelsea. Poco dopo è Fermín ad avere una buona opportunità sul secondo palo: il cross è preciso, ma il suo colpo al volo è debole e centrale, facile preda di Robert Sánchez.

Il Chelsea prova a rispondere in modo più fisico: Pedro Neto entra con troppa irruenza su un contrasto all’11’ e viene subito richiamato dall’arbitro, che non accetta ulteriori interventi simili. Il Barça continua comunque a muovere il pallone con qualità e al 13’ Yamal tenta un passaggio teso dentro l’area, ma Sánchez è reattivo e intercetta in uscita. Ritmo alto, punteggio fermo sullo 0-0. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CHELSEA BARCELLONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Quando si pensa alla diretta Chelsea Barcellona viene subito in mente la storica semifinale del 2009, in Champions League, con le proteste inglesi per le decisioni arbitrali e il gol che Andrés Iniesta realizzò all’ultimo secondo, di fatto aprendo lo stratosferico ciclo di Pep Guardiola sulla panchina blaugrana. Ecco, possiamo dire sia solo la punta dell’iceberg di una fiera rivalità europea, fatta anche di un ottavo con qualificazione in extremis del Chelsea, e polemiche stavolta del Barcellona, una magia di Ronaldinho l’anno seguente (ancora oggi una delle reti più belle viste nel torneo) e un totale di 17 sfide.

Di queste, tre sono della semifinale di Coppa delle Fiere 1965-1966 con spareggio vinto 5-0 dai catalani; poi quasi solo eliminazione diretta con la sola esclusione del girone nel 2006-2007. Il bilancio? Sei vittorie del Barcellona che però a Stamford Bridge ha vinto solo una volta, cinque successi del Chelsea (tutti casalinghi) e dunque sei pareggi, grande equilibrio e davvero tantissima attesa in vista di questa partita che potrebbe cambiare le sorti di una delle due squadre nel girone di Champions League. Stiamo a vedere: finalmente la diretta Chelsea Barcellona è arrivata a farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Chelsea Barcellona, come vedere la partita in diretta streaming video

La diretta Chelsea Barcellona scenderà in campo allo Stamford Bridge e per tutti gli appassionati che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky Sport potrà essere vista in contemporanea, per la sfida saranno messi a disposizione i canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport Max e Sky Sport (canale 254), e lo streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Chelsea Barcellona, i catalani vogliono tornare a vincere

Il big match delle 21.00 della prima parte della quinta giornata della League Phase di Champions League sarà la diretta Chelsea Barcellona che mette di fronte due squadre ricche di talento ma che non sempre sono riuscite a mettere in campo buone prestazioni, i blues infatti hanno solo sette punti in classifica dopo il pareggio 2-2 in casa del Qarabag che li costringono ad occupare il dodicesimo posto in classifica, in Premier League invece sono decisamente messi meglio visto che occupano il secondo posto con 23 punti dopo la vittoria 0-2 in casa del Burnley.

Per i blaugrana la situazione è la stessa visto che nella massima competizione UEFA hanno 7 punti, per l’ultimo pareggio 3-3 in casa del Club Brugge, e occupano l’undicesimo posto, mentre ne La Liga sono secondi con 31 punti, a -1 dalla vetta, merito della pesante vittoria 4-0 contro l’Athletic Bilbao, a differenza degli inglesi però hanno un grosso problema nella fase difensiva.

Formazioni Chelsea Barcellona, probabili protagonisti della gara

Nella diretta Chelsea Barcellona vedremo in campo le migliori formazioni che Enzo Maresca e Hansi Flick potranno schierare, vista la loro voglia di vincere questa sfida importante ed entrare nelle prime otto classifica, per i blues sarà scelto un 4-2-3-1 con Sanchez, Cucurella, Chalobah, Fofana e James, Caicedo ed Enzo Fernandez, Garnacho, Joao Pedro e Pedro Neto e Delap. I blaugrana invece confermeranno il solito 4-3-3 con Szczesny tra i pali, Koundé e Balde come terzini con Cubarsi e Araujo a completare il reparto, De Jong, Garcia e Fermin Lopez in mezzo al campo e davanti un tridente con Yamal e Ferran Torres come esterni e Lewandowski punta centrale.

Chelsea Barcellona, quote e possibile esito finale

Per chi è interessato alle scommesse, numerosi bookmakers tra cui Sisal, hanno scelto di assegnare quote molto simili ai possibili risultati della sfida, visto che questa si prospetta essere molto equilibrata e dall’esito imprevedibile, la vittoria considerata più facile è quella dei blues che infatti è data a 2.20. Come valore più alto di tutti invece è stato scelto il pareggio, risultato che tutte le squadre vorranno evitare e che non è nelle loro caratteristiche, per questo è stato fissato a 3.60, infine la vittoria dei blaugrana è quotata a 2.60 in quanto più difficile ma sicuramente possibile.