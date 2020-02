Diretta Chelsea Bayern/ Streaming video tv: grande show a Londra (Champions League)

Chelsea Bayern, partita diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, va in scena alle ore 21:00 di martedì 25 febbraio: andata degli ottavi di Champions League 2019-2020 a Stamford Bridge, tra due squadre che nello scorso decennio si erano succedute nell’albo d’oro del torneo e i Blues che nel 2012 avevano battuto i bavaresi in finale. Oggi il Chelsea arriva a questo appuntamento forte della vittoria nel derby contro il Tottenham, soprattutto di un girone non semplice ma condotto con autorità anche se chiuso al secondo posto; come sempre il Bayern fa paura quando si tratta del contesto internazionale, vero che l’ultima finale (con titolo) risale a sette anni fa ma la squadra tedesca ha terminato il suo girone con sei vittorie in altrettante partite e, a proposito degli Spurs, era andato a Londra a fare sette gol in una serata. Vada come vada, la diretta di Chelsea Bayern ci regalerà la prima parte di un ottavo esaltante e tecnicamente incerto; aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Stamford Bridge, leggendo insieme le formazioni ufficiali della partita.

La diretta tv di Chelsea Bayern è disponibile esclusivamente sulla televisione satellitare: nello specifico il canale di riferimento è Sky Sport Football che trovate al numero 203 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile, come di consueto per tutti i clienti, seguire la partita di Champions League in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Tanti indisponibili in Chelsea Bayern: Frank Lampard deve fare a meno di Kanté e Pulisic, dunque potrebbe disporre una squadra che nel suo reparto avanzato preveda Mount e Barkley (o Pedro) alle spalle di Abraham, così sulle corsie laterali potrebbero trovare spazio Reece James e Marcos Alonso, o magari lo stesso ex Barcellona per avere più spinta. In mezzo al campo la qualità portata da Jorginho e Kovacic, alle loro spalle da valutare chi tra Zouma, Christensen, Tomori, Rudiger e Azpilicueta sarà titolare ma potremmo già dire che primo e ultimo potrebbero avere la maglia a protezione di Kepa Arrizabalaga. Bayern invece senza Sule e Perisic: Hans-Dieter Flick dovrebbe puntare su Jerome Boateng e Lucas Hernandez al centro della difesa (in porta ovviamente Neuer), Pavard e Alaba di conseguenza si sistemano sulle corsie esterne. In mezzo al campo quasi certo l’impiego di Thiago Alcantara, Kimmich sarà titolare ma andrà capito in quale zona (presumibilmente come mediano), poi Tolisso si gioca il posto davanti alla difesa o sulla trequarti, dove però lo spazio dovrebbe essere riservato a Thomas Muller che agirà insieme a Coutinho e Gnabry, naturalmente Robert Lewandowski (10 gol in questa Champions League) sarà la prima punta.

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Chelsea Bayern, indicando nella squadra ospite la chiara favorita: la sua vittoria, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,80 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 4,00 volte la puntata per il segno 1 che regola il successo dei Blues. Il segno X, per il pareggio, porta in dote una vincita che ammonta a 3,90 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



