Tutte le informazioni sulla diretta Chelsea Benfica, situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

Diretta Chelsea Benfica, i blues devono uscire dalla crisi

Stamford Bridge accoglierà la diretta Chelsea Benfica per la seconda giornata della League Phase di Champions League che sarà fondamentale per il percorso futuro delle due squadre il cui esordio non è stato dei migliori visto che in entrambi i casi è arrivata una sconfitta, per i blues però il risultato è accettabile visto che è arrivato un 3-1 in casa del Bayern Monaco, squadra che ogni anno è tra le favorite, dopo un estate da protagonista però la stagione di Premier League non è partita come sperato tanto che la squadra, dopo una sconfitta 1-3 contro il Brighton, si trova a metà classifica.

Per i portoghesi invece l’esordio in Europa ha portato all’esonero del tecnico, per la sconfitta casalinga 2-3 contro il Qarabag, e alla chiamata dello Special One che tornerà quindi in quella che è stata la sua casa per molti anni, in Liga Portugal invece rimangono a ruota della capolista e della seconda classificata anche grazie alla vittoria 2-1 contro il Gil Vicente ottenuta in rimonta.

Diretta Chelsea Benfica streaming video, come vedere la partita in tv

La diretta Chelsea Benfica è una delle sfide più interessanti del primo giorno di Champions e per questo avrà il suo inizio alle 21.00, per essere seguita in contemporanea gli interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport che permetterà la sintonizzazione ai canali Sky Sport Max, Sky Sport (canale 251) e Sky Sport (canale 254).

Chelsea Benfica, probabili protagonisti della sfida

Se per José Mourinho i cambi per la diretta Chelsea Benfica dovrebbero essere minimi, per Enzo Maresca ci saranno sostituzioni più importanti e che andranno ad influire sull’assetto tattico della squadra, i blues sceglieranno un 4-2-3-1 nel quale saranno in campo Sanchez, James, Chalobah, Hato e Cucurella, Caicedo e Andrey Santos, Pedro Neto, Enzo Fernández ed Estevao, e Joao Pedro.

Anche per i portoghesi la scelta ricadrà sul 4-2-3-1 nel quale però ci saranno Trubin tra i pali, Dedic e Dahl come terzini con Otamendi e Antonio Silva centrali, Rios e Barrenechea come due mediani, Pavidis unica punta con alle sua spalle Schjelderup e Aursnes sulle fasce e Sudakov in posizione centrale.

Chelsea Benfica, quote e possibile esito finale

Per entrambe le formazioni la diretta Chelsea Benfica ha un valore importantissimo e per questo ci si potrà aspettare una sfida emozionante con tante occasioni da gol e un numero di reti che potrebbe diventare elevato, secondo diversi siti di scommesse, tra cui bet365, però una squadra è nettamente favorita sull’altra. La vittoria dei blues infatti verrà pagata solamente 1.65 nel caso si verificasse, un valore nettamente inferiore rispetto alla quota affidata alla vittoria dei portoghesi che è stata fissata a 5.00, per il pareggio invece è stata scelta una via di mezzo e per questo è segnata a 3.90.