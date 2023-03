Diretta Chelsea Borussia Dortmund/ Streaming video tv: i Blues sono in bilico!

DIRETTA CHELSEA BORUSSIA DORTMUND: RIMONTA DEI BLUES?

Chelsea Borussia Dortmund, in diretta per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League 2022-2023, si gioca alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 7 marzo, naturalmente a Londra presso lo stadio di Stamford Bridge, dove si ripartirà dalla vittoria giallonera per 1-0 che mette il Borussia Dortmund è in vantaggio, perché ha due risultati su tre a disposizione anche se ovviamente una vittoria del Chelsea con una rete di scarto (qualsiasi punteggio, non c’è più la regola dei gol in trasferta) porterebbe la partita ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore per determinare la squadra qualificata.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BORUSSIA DORTMUND/ Quote, i volti nuovi per i Blues

I Blues si trovano sull’orlo del baratro: l’inizio di 2023 è stato da incubo per un Chelsea che vince e segna pochissimo, è lontano dalle prime quattro posizioni in Premier League e rischia il flop, con Graham Potter che potrebbe essere esonerato anche immediatamente in caso di eliminazione questa sera, perché la stagione del Chelsea sarebbe a quel punto ufficialmente un fallimento.

Probabili formazioni Chelsea Borussia Dortmund/ Diretta tv: Thiago Silva è out

Il Borussia Dortmund cercherà di approfittarne, vedendo vicino l’ingresso tra le prime otto d’Europa, traguardo che negli ultimi anni non è stato di certo frequente per i gialloneri, pur ottima realtà anche a livello internazionale. Tutto questo premesso, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Chelsea Borussia Dortmund…

CHELSEA BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Borussia Dortmund viene fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento dunque è sui canali di Sky Sport e riservato solo agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video di Chelsea Borussia Dortmund con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che la partita, così come le altre di Champions League, sarà trasmessa anche sulle piattaforme Now TV e Mediaset Infinity +, naturalmente per i rispettivi abbonati, ma dobbiamo infine ricordare che questa sarà la partita del martedì visibile anche in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando.

Diretta/ Tottenham Chelsea (risultato finale 2-0): raddoppio definitivo con Kane!

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BORUSSIA DORTMUND

Graham Potter ha ancora diversi dubbi per le probabili formazioni della diretta di Chelsea Borussia Dortmund: il modulo sarà il 4-2-3-1, la tegola è l’infortunio di Thiago Silva che dovrebbe essere sostituito da Wesley Fofana in coppia con Badiashile al centro della difesa davanti ad Arrizabalaga, mentre i due terzini dovrebbero essere James a destra e Chilwell a sinistra. In mezzo Enzo Fernandez dovrebbe esserci; al suo fianco ecco addirittura un ballottaggio a tre nel quale potrebbe spuntarla Gallagher, favorito su Loftus-Cheek e l’ex Juventus Zakaria. Quasi certamente sulla trequarti avremo Mudryk titolare a sinistra, Sterling si gioca il posto con Ziyech a destra e il trequartista centrale dovrebbe essere Joao Felix; infine come centravanti il favorito rimane Havertz.

Gioca invece con il 4-3-3 Edin Terzic, che deve tuttavia ancora decidere alcuni singoli: in porta dovrebbe tornare Kobel, mentre in mezzo alla difesa Hummels può fare coppia con Schlotterbeck, con Sule che tornerebbe a fare il terzino destro al posto di Wolf e Raphael Guerreiro si riprenderebbe la maglia a sinistra. Riguardo il centrocampo, Dahoud se la gioca con Salih Ozcan e Emre Can ma rischia di rimanere fuori, mentre il posto di Bellingham non è in discussione così come quello dei tre giocatori che comporranno il tridente offensivo, nel quale dovremmo vedere Haller, finalmente ristabilito, nei panni del centravanti con Brandt a destra e Reus ala sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Chelsea Borussia Dortmund, ecco che i padroni di casa inglesi partono decisamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,83, con una differenza piuttosto netta con il segno 2 per la vittoria del Borussia Dortmund, che varrà 4,25 volte la posta in palio. Ai tedeschi tuttavia andrebbe bene anche l’ipotesi del pareggio, il segno X che per il match di Stamford Bridge è quotato a 3,70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA