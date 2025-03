DIRETTA CHELSEA COPENAGHEN (RISULTATO FINALE 1-0): BLUES AVANTI!

Finisce qui la diretta Chelsea Copenaghen, decisivo il gol di Dewsbury-Hall che vale l’1-0 definitivo che regala ai londinesi il passaggio del turno ai quarti di finale di Conference League dove affronterà Legia Varsavia o Molde.

Si interrompe agli ottavi dunque il viaggio del Copenaghen che però può dire di essere uscito a testa alta contro la squadra più forte sulla carta dell’intero torneo. Ricordiamo che la Fiorentina, unica italiana in Conference, la potrà affrontare solo in finale. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CHELSEA COPENAGHEN (RISULTATO 1-0): DEWSBURY-HALL

Si va verso il triplice fischio della diretta Chelsea Copenaghen con il risultato di 1-0 che sembra ormai chiudere ogni tipo di discorso: a realizzare il gol del vantaggio è stato l’ex Leicester Kiernan Dewsbury-Hall al 55esimo.

Con questa rete i Blues vanno sul 3-1 complessivo e condannerebbero il Copenaghen ad uscire anzitempo dalla competizione, tenendo anche conto della sconfitta per 2-1 dell’andata in Danimarca. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CHELSEA COPENAGHEN (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO!

Finisce il primo tempo della diretta Chelsea Copenaghen, risultato di 0-0 al giro di boa. Nessun tiro in questa prima frazione da parte dei Blues che stanno comunque difendendo il punteggio favorevole dell’andata.

I danesi hanno calciato 4 volte, ma solamente 1 in porta con un xG di 0.32 dunque relativamente basso: servirà ben altro per scardinare la riserva degli inglesi che attualmente sono agli ottavi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CHELSEA COPENAGHEN (RISULTATO 0-0): PARTITI!

Inizia la diretta Chelsea Copenaghen, risultato di 0-0 in questo ritorno degli ottavi di finale di Conference League. All’andata i londinesi sono riusciti a vincere in casa dei danesi grazie alle reti di James e Enzo Fernandez.

A mantenere vivo il Copenaghen è stato Gabriel Pereira che con il suo 2-1 ha dato un senso a questo match di ritorno che dopo mezz’ora non ha ancora visto il risultato sbloccarsi nonostante tre tiri degli ospiti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CHELSEA COPENAGHEN (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Chelsea Copenaghen comincia: è stata una Conference League trionfale quella dei Blues, che hanno solo vinto anche se bisogna dire che le avversarie erano naturalmente di livello inferiore, tuttavia resta il grande passo della squadra di Enzo Maresca, che in

sette gare ha saputo segnare la bellezza di 28 gol (esattamente quattro a partita) subendone 6, sapevamo bene come il Chelsea fosse la principale candidata a vincere la Conference League e lo sta confermando sul campo, anche se l’obiettivo principale resta quello di tornare in Champions League e, da questo punto di vista, le ultime due vittorie contro Southampton e Leicester hanno sovvertito i ko contro Brighton e Aston Villa. Il Chelsea adesso è quarto in classifica, a due punti dal sorprendente Nottingham Forest: deve guardarsi non solo da Manchester City e Newcastle ma anche dalle già citate Brighton e Aston Villa, per un rush finale che potrebbe diventare entusiasmante anche perché il calendario dei Blues non è semplice, restano ancora le sfide contro Arsenal (domenica, in trasferta), Tottenham, Liverpool e Manchester United a Stamford Bridge e ancora Newcastle e Nottingham Forest in trasferta. Scopriremo cosa succederà, intanto torniamo a parlare di Conference League perché finalmente la diretta Chelsea Copenaghen sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA CHELSEA COPENAGHEN, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Chelsea Copenaghen, dovrete essere abbonati a Sky, precisamente il pacchetto Calcio. Per la diretta streaming bisognerà scaricare l’applicazione Sky Go disponibile su tutti i dispositivi.

CHELSEA COPENAGHEN, GARA APERTA

Anche se indubbiamente complicato, per i danesi il discorso qualificazione è ancora tutto aperto. La diretta Chelsea Copenaghen si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21:00 e sarà molto interessante vedere come andrà.

I Blues sono i favoriti assoluti per la vittoria del torneo, ma prima di arrivare in finale dovranno battere tre avversari tra cui il Copenaghen che è ancora perfettamente in corso avendo perso solamente 2-1 in casa contro il Chelsea.

Sicuramente il gol di vantaggio e soprattutto il fattore campo giocheranno un ruolo fondamentale per il Chelsea di Enzo Maresca che farà il possibile per dare importanza a questa Conference League e puntare alla vittoria.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA COPENAGHEN

Il Chelsea scenderà in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Sanchez, difesa a quattro con Chalobah, Tosin, Badiashile e Cucurella. In mediana ci saranno Caicedo e Fernandez mentre Sancho, Palmer e George sulla trequarti dietro a Nkunku.

Copenhagen giocherà col 4-4-1-1. In porta Ramaj, protetto dal quartetto Huescas, Pereira, Garananga e Meling. A centrocampo spazio a Clem, Froholdt, Gocholeishvili e Elyounoussi. Achouri agirà alle spalle di Chiakha.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CHELSEA COPENAGHEN

Il Chelsea è favorito a 1.38 contro il 2 fisso a favore dei danesi a 7.50 e il pareggio a 4.75. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.62 e 2.25.