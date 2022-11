DIRETTA/ Chelsea Dinamo Zagabria video streaming tv: all’andata l’unico precedente

DIRETTA CHELSEA DINAMO ZAGABRIA: IL TESTA A TESTA

La diretta di Chelsea Dinamo Zagabria è un inedito assoluto, le due squadre dunque si affrontano per la prima volta a Stamford Bridge nella loro storia. Le due compagini infatti si sono trovate di fronte per la prima volta in assoluto nella gara d’andata disputata però in Croazia. Il risultato è clamoroso con la squadra all’epoca allenata da Tuchel che cadeva col risultato di 1-0 a Zagabria. I blues dunque non sono mai riusciti non solo a fare punti contro questo avversario senza nemmeno fare mai gol.

La sfida dello scorso sei settembre terminò dunque con una rete di scarto, decisivo fu il gol messo a segno da Orsic su assist di Petkovic al minuto 13. Oggi le due squadre si giocano una fetta del loro futuro con gli inglesi di Potter che vogliono centrare il primo posto, per incontrare poi agli ottavi una seconda, e i loro avversari che sperano nel miracolo di essere ripescati in Europa League. Il cammino finirà tra novanta minuti e vedremo chi avrà la meglio. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA CHELSEA DINAMO ZAGABRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Dinamo Zagabria sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Chelsea Dinamo Zagabria saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

Diretta Chelsea Dinamo Zagabria, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 2 novembre 2022 presso lo Stamford Bridge di Londra, sarà una sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023. Punti importanti quelli in palio tra Blues e croati…

Il Chelsea è primo a 10 punti, raccolti grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I Blues hanno la matematica certezza del primo posto, ma Potter cerca una vittoria per dimenticare la pesante sconfitta con il Brighton. La Dinamo Zagabria, invece, è ultima con 4 punti, raccolti grazie a una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. I croati, a -2 dal Salisburgo, devono vincere per sperare di agguantare il terzo posto, valido per la “retrocessione” in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA DINAMO ZAGABRIA

Qualche ballottaggio ancora da valutare sia per Potter che per Cacic, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Chelsea Dinamo Zagabria. Blues in campo con il consueto 3-4-2-1: Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella, Pulisic, Kovacic, Jorginho, Sterling, Gallaghera, Havertz, Aubameyang. Passiamo adesso alla compagine croata, schierata con il 3-5-2: Livakovic, Ristovski, Sutalo, Peric, Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic, Petkovic, Orsic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Chelsea Dinamo Zagabria vedono nettamente favorita la formazione di Potter. Prendiamo come riferimento le quote dell’agenzia Eurobet: la vittoria dei Blues è a 1,32, il pareggio è quotato 5,50, mentre il successo dei croati è a 8,75. Si profila una gara ricca di reti: Under 2,5 a 2,35 e Over 2,5 a 1,52. Più equilibrate le quotazioni di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.











