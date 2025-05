DIRETTA CHELSEA DJURGARDEN, TRE GOL DI SCARTO

Sulla carta una partita che non ha molto da dire, ma nel calcio non è mai detta l’ultima parola. La diretta Chelsea Djurgarden infatti parte dal risultato di 4-1 per i Blues maturato in Svezia mentre questa gara di ritorno di Conference League si giocherà giovedì 8 maggio 2025 alle ore 21:00 a Stamford Bridge.

Come detto, l’andata di questo doppio confronto è terminato con tre gol di scarto in favore del club di Premier League grazie alla rete di Sancho, quella di Madueke e la doppietta di Nicolas Jackson. Lo storico gol degli svedesi è stato siglato da Alemayehu Mulugeta, classe 2006.

Comunque andrà è stato un percorso indimenticabile per il Djurgarden, capace di piazzarsi quinto nella fase campionato e di eliminare il Pafos agli ottavi e il Rapid Vienna ai quarti. Il Chelsea invece ha estromesso dalla competizione prima il Copenhaghen e successivamente il Legia Varsavia.

DOVE VEDERE DIRETTA CHELSEA DJURGARDEN, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Chelsea Djurgarden in tv potrete farlo tramite il pacchetto Sport di Sky. La diretta streaming video su computer e cellulare invece si potrà vedere sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA DJURGARDEN

Il Chelsea scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Jorgensen, protetto da Acheampong, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella. In mediana James e Dewsbury-Hall con Sancho, Enzo Fernandez e George dietro a Madueke.

La risposta del Djurgarden, che giocherà con lo stesso assetto tattico, vedrà Rinne in porta con Stahl, Une, Danielson e Kosugi in difesa. A centrocampo spazio a Finndell e Stensson mentre Gulliksen, Priske e Haarala agiranno sulla trequarti. Unica punta Nguen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CHELSEA DJURGARDEN

Netto vantaggio per il Chelsea, quotato 1.14 contro l’8 del pareggio e i 15 del due fisso in favore del Djurgarden. Gol e No Gol rispettivamente a 2.00 e 1.73.