Diretta/ Chelsea Everton, streaming video tv: spareggio Champions

DIRETTA CHELSEA EVERTON: SPAREGGIO CHAMPIONS

Chelsea Everton, in diretta lunedì 8 marzo 2021 alle ore 19.00 presso Stamford Bridge a Londra, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno della Premier League inglese. Vero e proprio spareggio Champions con i Blues londinesi al momento in quarta posizione in classifica e i Toffees che inseguono quinti a un punto di distanza. Il Chelsea ha già vinto una sfida cruciale per l’Europa che conta battendo il Liverpool ad Anfield nell’ultimo turno di campionato disputato, ma dal Leicester secondo in classifica al Tottenham ottavo la classifica della Premier League è ancora molto compressa e tutto può accadere.

L’Everton di Ancelotti punta finalmente ad arrivare tra le regine di Champions, la sfida col West Bromwich Albion ha segnato la terza vittoria consecutiva di un gruppo che ha saputo reagire anche a momenti difficili: rispetto alle altre squadre in lizza l’Everton può pagare l’inesperienza ma ha il vantaggio di non aver impegni di Coppa, soprattutto in una settimana come questa in cui parte il ritorno delle competizioni europee tra ottavi di Champions ed Europa League.

CHELSEA-EVERTON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Everton sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per i principali match della Premier League inglese. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA EVERTON

Le probabili formazioni della sfida tra Chelsea e Everton presso Stamford Bridge. I padroni di casa allenati da Robert Tuchel scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Carlo Ancelotti con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Chelsea e Everton, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.50 volte la posta scommessa.



