Diretta Chelsea Juventus Primavera/ Streaming video tv: per la vetta in Youth League!

DIRETTA CHELSEA JUVENTUS PRIMAVERA: BIANCONERI PER IL PRIMO POSTO!

Chelsea Juventus Primavera sarà diretta dall’arbitro ungherese Ádám Farkas: si gioca alle ore 16:00 di martedì 23 novembre, ed è valida per la quinta giornata nel gruppo H di Youth League 2021-2022. La situazione è identica a quella della Champions League per questo girone: grazie alla vittoria contro lo Zenit, a Torino come a San Pietroburgo, la Juventus Primavera si è aritmeticamente qualificata al prossimo turno con due giornate di anticipo, ma adesso a Londra ha bisogno di vincere (il pareggio potrebbe non bastare) per blindare il primo posto nel girone.

DIRETTA YOUNG BOYS ATALANTA PRIMAVERA/ Video streaming tv: all'andata vinse la Dea!

Il Chelsea invece si deve ancora qualificare, avendo 9 punti; i giovani Blues naturalmente devono vincere per chiudere il discorso ed evitare che quella contro lo Zenit diventi una sfida da dentro o fuori, ma intanto all’andata avevano perso 3-1 contro i bianconeri, che hanno anche trovato una loro dimensione internazionale. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Chelsea Juventus Primavera, nel frattempo facciamo una rapida valutazione sulle probabili formazioni della partita leggendo le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA/ Milan Primavera Porto (risultato finale 0-1): Abreu beffa i rossoneri

DIRETTA CHELSEA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Chelsea Juventus Primavera: le partite di Youth League non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video e per avere le informazioni utili, oltre a visitare il sito della UEFA all’apposita sezione dedicata alla Youth League, potrete consultare liberamente gli account ufficiali che la società bianconera ha sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter.

Diretta/ Sheriff Inter Primavera (risultato finale 2-4): doppietta per Peschetola!

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA JUVENTUS PRIMAVERA

Per Chelsea Juventus Primavera Andy Myers dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha vinto 5-0 sul campo dei pari età del Malmoe: dunque, vedremmo una difesa formata da Glichrist, Hughes e Brooking a protezione del portiere Sharman-Lowe, con due laterali che si alzano sulla linea del centrocampo e dovrebbero nuovamente essere Rankine a destra e Silko Thomas sull’altro versante. Poi, una zona mediana con Lewis Hall e Webster a fare da mezzali, accompagnando la regia di Simons; davanti, Soonsup-Bell e Fiakema formano il tandem offensivo che dovrà garantire i gol.

Andrea Bonatti punta invece sul 4-4-2: il dubbio in difesa è tra Citi e Fiumanò, favorito il secondo che farebbe coppia con Nzouango mentre Savona e Turicchia giocherebbero come esterni difensivi, in porta ci sarà Senkó. Samuel Iling è in ballottaggio con Strijdonck per il posto di laterale sinistro a centrocampo, sull’altro versante giocherà Mulazzi con Omic e Bonetti che faranno i centrali nel settore nevralgico del campo; per quanto riguarda l’attacco, Turco e Chibozo sono ancora decisamente favoriti sulla concorrenza, ma bisognerà poi vedere se Bonatti voglia invece concedere una maglia da titolare a Leonardo Cerri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA