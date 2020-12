Diretta/ Chelsea Krasnodar (Champions League) streaming video e tv: Blues tranquilli

DIRETTA CHELSEA KRASNODAR: PURA ACCADEMIA

Chelsea Krasnodar, in diretta da Stamford Bridge a Londra, in programma martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Blues molto tranquilli con il clamoroso poker inflitto a domicilio al Siviglia nello scorso turno (4 reti per lo straordinario Giroud) che ha garantito il primo posto matematico nel girone. La sfida sarà dunque pura accademia considerando che a sua volta in Krasnordar, battendo il Rennes nella precedente giornata di campionato, si è a sua volta garantito il terzo posto e il proseguimento dell’avventura in Europa League. Il Chelsea vola anche in Premier League e dopo l’ultimo 3-1 al Leeds si è preso il terzo posto solitario, a sole 2 lunghezze dalla coppia di testa composta da Tottenham e Liverpool. Dall’altra parte il Krasnodar ne ha rifilati 5 al Rotor Volgograd nell’ultima sfida del campionato russo, riavvicinandosi alle posizioni che garantiscono la partecipazione alle coppe europee anche nella prossima stagione.

DIRETTA CHELSEA KRASNODAR IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Chelsea Krasnodar sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA KRASNODAR

Le probabili formazioni di Chelsea Krasnodar, sfida che andrà in scena presso Stamford Bridge a Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Frankie Lampard con un 4-3-3: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Rüdiger, Emerson; Kovačić, Jorginho, Gilmour; Hudson-Odoi, Abraham, Pulišić. Gli ospiti guidati in panchina da Murad Musaev schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-5-1 come modulo di partenza: Safonov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Ramírez; Kambolov, Vilhena, Wanderson, Claesson, Cabella; Berg.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fissare le le scommesse sul match di UEFA Champions League tra Chelsea e Krasnodar queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.28, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 10.00.



